La festa di Halloween nel 1700 era usata per un fine davvero molto strano

Halloween, festa che oggi associamo a zucche intagliate, dolcetti e travestimenti spaventosi, ha radici antiche e profonde, risalenti al festival celtico di Samhain. Contrariamente alle nostre moderne tradizioni incentrate sul terrore e sulle streghe, un tempo il 31 ottobre aveva un significato molto diverso.

Era un'occasione per la divinazione, un momento in cui, attraverso rituali e giochi, si cercava di predire il futuro. E quale argomento poteva essere più affascinante del futuro in amore? Durante le celebrazioni di Samhain, tra fuochi ardenti e travestimenti con pelli di animali, la gente cercava risposte riguardo la morte, ma anche riguardo la vita e, in particolare, l'amore.

Con l'evoluzione di Halloween attraverso i periodi romano e medievale, i giochi e i rituali dedicati all'accoppiamento divennero una caratteristica popolare della festa. Le giovani donne del XVIII e XIX secolo erano più inclini a cercare il loro futuro marito durante la festa piuttosto che a cercare uno spavento. Infatti, non solo Halloween era considerata la notte ideale per tentare la divinazione, ma c'era anche la speranza e l'aspettativa che il marito predetto entrasse nella vita di una donna entro l'anno successivo (mentre oggi ci rimpinziamo di dolci e guardiamo i film horror).

Ma come si svolgevano questi rituali? Le donne lanciavano nocciole nel fuoco, associando ogni guscio al nome di un potenziale pretendente. Anche le mele erano al centro dell'attenzione. Se una donna tagliava una mela davanti a uno specchio e mangiava i pezzi con un coltello, poteva aspettarsi di vedere il suo futuro marito dietro di lei. Però, se nello specchio appariva uno scheletro, la giocatrice era destinata a rimanere single per sempre.

Insomma, una festività molto diversa da come la conosciamo oggi.