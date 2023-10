Festa delle Offerte Amazon Prime: fino al 20% di sconto su robot aspirapolvere ECOVACS

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche in questa nuova Festa delle Offerte di Amazon Prime, troviamo tantissimi sconti su robot aspirapolvere. ECOVACS infatti permette di godere di riduzioni fino al 20% su diversi modelli, ma tra i protagonisti troviamo anche un robot lavavetri ed un robot tagliaerba senza filo perimetrale.

La lista delle offerte targate ECOVACS, che include anche tagliaerba e lavafinestre, è la seguente:

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 6000Pa con Stazione Svuota Polvere e Pulizia Sollevamento Automatico Moci, Lavaggio Acqua Calda, Tappeti, Rilevamento ostacoli 3D, Alexa/APP: 799 Euro

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Svuotamento/Lavaggio automatico, 8000Pa, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm,Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Ostacoli, YIKO: 1299 Euro

ECOVACS G1 Robot Tagliaerba , Senza Filo Perimetrale, Elusione Ostacoli 3D AIVI, Pianificazione Intelligente del Percorso, Funzione Automatica Taglio dei Bordi, Impostazione Zone, Videocamera integrata: 1399 Euro

ECOVACS Winbot W1 Pro Robot Lavavetri Per La Pulizia Delle Finestre e Vetrate, Pulizia Intelligente Win Slam 3.0, Potenza 2800 Pa, Rilevamento Dei Bordi Automatico, Antiscivolo, ‎Bianco: 349 Euro

Ricordiamo anche in questo caso che le offerte sono rivolte esclusivamente agli iscritti al programma Prime. La consegna è garantita a stretto giro di orologio, mentre non è disponibile su tutti la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon.