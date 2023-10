Festa delle offerte Prime Amazon: 30% di sconto sui prodotti Amazon Seconda Mano

Al via da pochi minuto la Festa delle Offerte Prime di Amazon, la 48 ore di sconti dedicata agli utenti iscritti al programma Prime in Italia, ed iniziamo immediatamente a spulciare quelle che sono le promozioni più interessanti proposte dal colosso di Seattle sui propri prodotti.

Con la scadenza della precedente offerta, tornano le offerte sui prodotti Amazon Seconda Mano, ovvero il programma precedentemente noto come “Amazon Warehouse” che permette di fare ottimi affari sui prodotti resi di qualità.

Come si può vedere direttamente nella pagina di Amazon Seconda Mano, fino alle 23:59 di domani 11 Ottobre 2023 è possibile godere del 30% di sconto direttamente al carrello su una selezione di prodotti resi.

Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, non riportiamo in questa sede alcuna offerta specifica in quanto la disponibilità è limitata, e per tale ragione consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.