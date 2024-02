La festa di San Valentino deriva da una festa pagana che celebrava la vita e il sesso

Ogni anno ci scambiamo i cioccolatini per il 14 febbraio, festeggiando la festa di San Valentino alla ricerca dell'amore o in ricordo delle promesse che ci siamo scambiati con il nostro partner. Questa cerimonia è stata interpretata come un atto di morte e rinascita rituale

Non sono tuttavia in molti a sapere che questa festa in realtà è stata voluta dai primi cristiani per sostituire la più pagana (e forse interessante) festa dei Lupercali, che coinvolgeva l'intero bacino del Mediterraneo dai tempi delle prime conquiste romane e che a Roma veniva onorata dai tempi della monarchia, in onore di Romolo.

Queste erano delle feste propiziatorie, che avvenivano durante la seconda metà del mese di Febbraio. Di solito partivano proprio il 14 febbraio, il giorno in cui anni dopo i Papi avrebbero canonizzato San Valentino di Terni, morto nel 222 d.C. Oggi potremmo definire queste feste come delle "cerimonie orgiastiche", in cui tutti potevano scegliere di tradire il partner o di partecipare a banchetti molto libidinosi.

Tuttavia, come mai gli antichi romani festeggiavano queste feste a Febbraio, quando c'era molto freddo? Essi credevano che in questo periodo dell'anno la natura cominciava il suo cammino di purificazione dai mali dell'inverno e per questo motivo gli dei - tra cui Cerere e Pan, noto ai latini come Luperco - iniziavano a lavorare, per portare prosperità alla terra, in previsione della Primavera.

I fedeli, per ringraziare gli dei e aiutarli nel loro compito, dovevano celebrare la vita, nella maniera più semplice che gli veniva in mente: festeggiando e impegnandosi a fecondare tutte le donne. L'intera festività, con i suoi eccessi, di cui parleremo, già all'epoca repubblicana era stata interpretata come un atto di morte e rinascita rituale, ma visto che l'antica società romana si basava molto sul sesso, continuarono a festeggiarla anche quando cominciarono a sorgere diversi problemi.

Sono diversi i racconti degli storici greci e latini che ci raccontano come gli antichi festeggiavano i Lupercalia. Innanzitutto, a Roma si preparavano dei grossi banchetti pubblici, da cui tutti - persino gli schiavi - potevano attingere del cibo o del vino. In età imperiale, i servi potevano persino prendere in giro i loro padroni o fare delle avance a tutte le donne già sposate, senza incorrere nel pericolo di essere punito, potendo anche richiedere favori sessuali.

La festa religiosa era celebrata da giovani sacerdoti chiamati Luperci, che giravano per le città seminudi con le membra e i genitali spalmate di grasso. Indossavano anche una maschera di fango sulla faccia, che rappresentava il dio Luperco/Pan, e invitavano tutti coloro che desideravano divertirsi di fare altrettanto. Portavano sulle spalle anche una pelle di capra, che era stata ricavata dagli animali sacrificati nei giorni precedenti, e che veniva utilizzata per proteggersi dalle frustate delle matrone romane.

Infatti, per Roma e per le altre città legate a questa tradizione, al posto dei coriandoli e delle stelle filanti i Luperci e le matrone romane usavano portare varie tipologie di frustini, con l'obiettivo di percuotere i genitali e le natiche di tutti coloro che non stavano festeggiando, che volevano la benedizione degli dei o... che si voleva invitare a letto.

Dettagliate sono le descrizione degli storici romani sulle orge che venivano organizzati spontaneamente in strada o nelle abitazioni private per festeggiare Luperco e l'arrivo delle prime greggi, e se pensate che gli imperatori cercarono di limitare questa tradizione, sbagliate di grosso.

Se all'inizio i Luperci erano solamente patrizi, da Augusto (di cui conosciamo il volto tramite delle statue) in poi sarebbero stati di ordine equestre e tutti gli imperatori - chi più, chi meno - partecipò alle celebrazioni, finché il cristianesimo non si impose sul paganesimo.

Giovanale racconta che tutta la cittadinanza romana partecipava alla festa e che durante la sua vita, i Luperci avevano la possibilità di spogliare e di frustare i genitali di tutte le donne giovani che gli capitavano a tiro. Una tradizione molto apprezzata dalle stesse cittadine romane, almeno da quello che ci viene raccontato, visto che lo storico precisa che in molte si spogliavano autonomamente e si facevano frustare all'addome o ai glutei, per propiziare il proprio matrimonio.

Giulia Maggiore, invece, l'unica figlia di Augusto, era talmente famosa per le sue orge, che il padre la punì severamente esiliandola a Ventotene. Durante i Lupercalia, organizzava infatti delle orge monumentali, in cui invitava tutti i suoi amici a portare degli schiavi super dotati o delle fanciulle.

Furono in molti a finire uccisi durante questi banchetti e una leggenda narra che Giulia avesse umiliato suo padre e il futuro imperatore Tiberio, suo marito, concedendosi nuda a tutti coloro che la desideravano in una cena (comportamento che veniva seguito anche da molte sue amiche e da future imperatrici, come Poppea).

La tradizione delle orge pubbliche sarebbe stata poi seguita anche da uno degli ultimi eredi di Augusto, Nerone, che, seppur non era cattivo come crediamo, durante il suo impero organizzò alcune delle orge pubbliche più grandi della storia, che comprendevano migliaia di ragazze (le più belle di Roma) e centinaia di eunuchi.

È comprensibile capire perché la Chiesa cercò di combattere i Lupercalia quando prese il potere, visto che queste celebrazioni portavano inevitabilmente a morti, violenze e a numerosi aborti nei giorni successivi la festa, che durava diversi giorni. Quando Costantino certificò indirettamente il predominio della cristianità sul paganesimo, la società romana - ormai per buona parte convertita a Cristo - era infatti stanca di queste violenze, in cui le ragazze più povere venivano spesso abusate decine di volte dai ricchi prepotenti.

La Chiesa così inventò la festa degli innamorati, che casualmente cadde durante il giorno in cui si celebrava il martirio di San Valentino, sostituendo più tardi ancora i Lupercalia con il più morigerato Carnevale.

Bisogna infine anche ricordare che i Lupercali erano a loro volta ispirate dalle feste dionisiache di origine greca, in cui gli adepti di Dioniso si cibavano di cibi pregiati prima di compiere delle orge.