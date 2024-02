Festa della Tecnologia Unieuro: aspirapolvere senza fili Dyson in offerta

Con la Festa della Tecnologia targata Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un’aspirapolvere Dyson, su cui è possibile godere di una riduzione di 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Dyson V8, che nella variante Nichel Argento è disponibile a 299 Euro, in calo appunto di 100 Euro rispetto ai 399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 99,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 4 ed il 6 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per quanto riguarda il ritiro in negozio ovviamente i tempi variano a seconda del punto vendita scelto. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l’assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un costo di 43,99 Euro.