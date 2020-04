Festeggiate la Pasqua con il coniglio di Google in AR: ecco come fare

Sappiamo tutti quanto questa Pasqua sia diversa dal solito. Tuttavia, la tecnologia può aiutarci e garantirci qualche momento di svago. Ad esempio, per i più piccoli potrebbe essere una buona idea utilizzare i modelli 3D degli animali di Google.

Di cosa si tratta

Stando anche a quanto riportato da Gizmodo e 9to5Google, la funzionalità di Google in grado di "generare" degli animali in realtà aumentata sta diventando rapidamente popolare in questi giorni di lockdown. Infatti, questa possibilità, originariamente lanciata lo scorso anno, è in grado di far passare un momento di svago sia ai più piccoli che ai grandi.

Visto che oggi 12 aprile 2020 è Pasqua, l'animale più "consono" è il coniglietto pasquale, che può portare un po' di allegria nelle abitazioni delle persone. Chissà che a qualche piccino non arrivi anche qualche dono da questo coniglietto (sempre se non è già arrivato tramite uova di Pasqua o simili).

Come far apparire il coniglietto pasquale in 3D

Se siete interessati a far comparire il simpatico animale, che potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, tutto quello che dovete fare è prendere in mano il vostro smartphone (deve essere compatibile con ARCore, qui trovate una lista dei dispositivi supportati), avviare il browser e cercare "coniglietto pasquale".

Dopodiché, scorrete la pagina, premete sul pulsante "Visualizza in 3D" e selezionate "Vedi nel tuo spazio" (potreste dover fornire le autorizzazioni necessarie). Infine, per riuscire a far comparire correttamente il coniglietto pasquale, vi basterà seguire le indicazioni che compariranno a schermo (in genere è sufficiente muovere lo smartphone per trovare il pavimento, poi il modello 3D si può spostare e ruotare a proprio piacimento).

Non mancano anche altri animali da far comparire in 3D. Ad esempio, potete cercare "tigre" e "gatto", giusto per citare quelli più in voga. Insomma, stiamo parlando di una "trovata" sicuramente interessante da parte di Google, che può servire per prendere confidenza con la realtà aumentata. Cogliamo l'occasione per augurarvi una Buona Pasqua!