La piattaforma Feverr è diventata il paradiso per chi cerca professionisti dello spionaggio

Feverr è una piattaforma che mette in contatto freelance di ogni tipo con un pubblico sconfinato. Vuoi un logo per la tua azienda per pochi soldi e in poco tempo? Su Feverr trovi chi te lo fa. E così via, per quasi ogni cosa. Ora però la piattaforma ha iniziato ad offrire sempre più servizi di spionaggio, denuncia un report di Motherboard.

Ad esempio ci sono diversi annunci per acquistare (e fare installare) uno spyware, in modo da monitorare ogni spostamento o ogni conversazione del proprio coniuge. Sempre su Feverr esistono annunci di sedicenti "detective privati" che, tra le tante cose, garantiscono di poter piazzare —senza essere scoperti— dei tracciatori GPS sulla auto di un bersaglio.

Insomma un problema. Feverr è sempre più vicino all'essere il paradiso dello spionaggio fai da te, i rischi per la privacy e l'incolumità delle persone costituiti da servizi come questi sono semplicemente inaccettabili.

Nessuna di queste cose rispetta le policy di Feverr, eppure gli annunci rimangono online anche per giorni interi. Feverr, proprio come i grossi social network, ha difficoltà a moderare i contenuti pubblicati dai suoi utenti.

"Ho uno spyware non-tracciabile con cui puoi spiare la tua moglie infedele o il tuo staff", si legge in uno degli annunci scovati da Motherboard. Per 5$ è possibile acquistare un malware che si limita a registrare ogni tasto premuto sulla tastiera, oltre che la cronologia dei siti visitati. Per 400$ è possibile acquistare un software per rubare le password e le email di un bersaglio.

Ovviamente non sappiamo se questi software siano realmente efficaci, o se si tratti di una qualche forma di raggiro che fa presa sulle paranoie e i sospetti che si possono facilmente creare all'interno della vita coniugale.

Fiverr ha già rimosso i contenuti segnalati da Motherboard, confermando che si tratta di servizi in contrasto con le policy della piattaforma.