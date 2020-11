FiberCop, ufficiale: la società per la rete unica in fibra ottica ha un logo

Dopo le importanti aperture di qualche mese fa, torniamo a parlare della rete unica in fibra ottica. Infatti, è stato fatto un altro passo in avanti.

L'annuncio è stato effettuato direttamente da TIM, che ha pubblicato un apposito comunicato stampa sul suo portale ufficiale. Mediante quest'ultimo veniamo a conoscenza del fatto che è stato scelto il logo della società che si occuperà del progetto, ovvero FiberCop. Potete vedere il logo, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FiberCop S.p.a., nell'immagine presente in copertina. TIM fa sapere che "attraverso i colori della bandiera italiana, intende richiamare esplicitamente al ruolo che sarà chiamata a svolgere al servizio del Paese".

La riunione del Consiglio di Amministrazione si è tenuta, sotto la presidenza dell'Ing. Massimo Sarmi, nella mattina di oggi 13 novembre 2020. Vi ricordiamo che l'avvio dell'operatività della società è previsto per il primo trimestre 2021. In ogni caso, nel comunicato stampa TIM afferma che: "FiberCop – di cui TIM deterrà il 58%, KKR Infrastructure il 37,5% e Fastweb il 4,5% - offrirà servizi d'accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato, con l'obiettivo di completare i piani di copertura in fibra nelle aree nere e grigie del Paese e accelerare l'adozione dei servizi Ultrabroadband (UBB).

FiberCop nasce quindi come progetto per l'innovazione dell'infrastruttura di rete per assicurare, con senso di responsabilità e di urgenza alla luce del momento contingente, l'accelerazione del processo di digitalizzazione in Italia".