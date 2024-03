Fibra click, Open Fiber rilega oltre 100 nuovi comuni con FTTH ed FWA: la copertura

Cresce la copertura dei comuni del nostro paese per la fibra ottica di Open Fiber. Come segnalato da FibraClick, infatti, negli ultimi giorni l’operatore ha aggiornato le coperture per aggiungere nuovi comuni ed apportare alcune modifiche ai PCN.

Nella fattispecie, in oltre 100 comuni non rilegati ora è possibile attivare le offerte di Open Fiber grazie al rilegamento del PCN. La lista è la seguente.

FTTH in 65 comuni:

Abriola (Potenza)

Acquaviva delle Fonti (Bari)

Albaretto della Torre (Cuneo)

Ameno (Novara)

Arguello (Cuneo)

Arlena di Castro (Viterbo)

Armeno (Novara)

Armento (Potenza)

Bedollo (Trento)

Belpasso (Catania)

Bolzano Novarese (Novara)

Brunate (Como)

Calosso (Asti)

Camporotondo Etneo (Catania)

Canossa (Reggio nell'Emilia)

Castelnuovo della Daunia (Foggia)

Cercenasco (Torino)

Cerignola (Foggia)

Cerretto Langhe (Cuneo)

Conza della Campania (Avellino)

Cornovecchio (Lodi)

Cottanello (Rieti)

Divignano (Novara)

Faedo Valtellino (Sondrio)

Farnese (Viterbo)

Feletto (Torino)

Fogliano Redipuglia (Gorizia)

Giffoni Sei Casali (Salerno)

Gradisca d'Isonzo (Gorizia)

Lasnigo (Como)

Lequio Berria (Cuneo)

Loreto Aprutino (Pescara)

Lusigliè (Torino)

Luzzana (Bergamo)

Marano Equo (Roma)

Marentino (Torino)

Marsico Nuovo (Potenza)

Melito Irpino (Avellino)

Miasino (Novara)

Monastir (Sud Sardegna)

Montelibretti (Roma)

Montelupo Albese (Cuneo)

Montemarano (Avellino)

Montemurro (Potenza)

Motta d'Affermo (Messina)

Muro Lucano (Potenza)

Nicolosi (Catania)

Orta San Giulio (Novara)

Parona (Pavia)

Pecetto di Valenza (Alessandria)

Pettenasco (Novara)

Pettineo (Messina)

Piazzola sul Brenta (Padova)

Pignola (Potenza)

Puegnago del Garda (Brescia)

Quingentole (Mantova)

Resuttano (Caltanissetta)

Rodello (Cuneo)

Sagrado (Gorizia)

San Pietro al Tanagro (Salerno)

San Rufo (Salerno)

Sant'Andrea di Conza (Avellino)

Sant'Arsenio (Salerno)

Solesino (Padova)

Vinovo (Torino)

⠀FWA in 45 comuni:

Abriola (Potenza)

Albaretto della Torre (Cuneo)

Alta Val Tidone (Piacenza)

Arguello (Cuneo)

Arlena di Castro (Viterbo)

Armento (Potenza)

Benevello (Cuneo)

Berzo San Fermo (Bergamo)

Borgo di Terzo (Bergamo)

Borgomale (Cuneo)

Cairano (Avellino)

Camisano Vicentino (Vicenza)

Campo San Martino (Padova)

Castelnuovo di Conza (Salerno)

Castino (Cuneo)

Cerignola (Foggia)

Cerretto Langhe (Cuneo)

Colli Verdi (Pavia)

Conza della Campania (Avellino)

Diano D'Alba (Cuneo)

Entratico (Bergamo)

Gambolò (Pavia)

Grone (Bergamo)

Guardia Perticara (Potenza)

Lequio Berria (Cuneo)

Luzzana (Bergamo)

Marsico Nuovo (Potenza)

Monastir (Sud Sardegna)

Montelupo Albese (Cuneo)

Montemurro (Potenza)

Nicolosi (Catania)

Pescopagano (Potenza)

Pianello Val Tidone (Piacenza)

Roddino (Cuneo)

Rodello (Cuneo)

San Sperate (Sud Sardegna)

Sant'Andrea di Conza (Avellino)

Sestu (Cagliari)

Sinio (Cuneo)

Spinoso (Potenza)

Tessennano (Viterbo)

Trescore Balneario (Bergamo)

Vigano San Martino (Bergamo)

Villafranca Padovana (Padova)

Zandobbio (Bergamo)

Ricordiamo che potete verificare la copertura Open Fiber seguendo le istruzioni che abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine nei mesi addietro.