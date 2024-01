Fibra FTTH, quasi 60 nuovi comuni coperti da Open Fiber: la lista

Continua a crescere la copertura della fibra ottica in Italia. Come rilevato dai colleghi di Fibra Click, da sempre molto informati su tutto quanto concerne questo mondo, sono quasi 60 i nuovi comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber.

Nella fattispecie, i 58 comuni per cui è stata annunciata la copertura con la fibra ottica di Open Fiber nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga sono i seguenti: Albinea, Baiano, Bibbiena, Blera, Bollate, Buccinasco, Calcinaia, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoli, Casamarciano, Casavatore, Cassina de' Pecchi, Castello d'Argile, Cerveteri, Cinisello Balsamo, Copertino, Corleto Monforte, Ferrara, Firenzuola, Gragnano Trebbiense, Induno Olona, Lastra a Signa, Leverano, Lusciano, Maranello, Mogliano Veneto, Montale, Monza, Nepi, Nocera Superiore, Noventa Padovana, Oppeano, Ottati, Parete, Pellezzano, Piana degli Albanesi, Pieve di Cento, Pollina, Rho, Riano, Riccione, Roccapiemonte, San Giovanni in Marignano, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Maria di Licodia, Santa Maria la Carità, Scandicci, Seriate, Sermoneta, Settimo Milanese, Signa, Striano, Succivo, Teverola, Trevignano Romano, Trezzano sul Naviglio ed Verucchio.

Ricordiamo che attraverso il sito web ufficiale dell’operatore è possibile verificare la copertura del proprio comune con Open Fiber e la fibra FTTH. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine in passato, il fatto che siano coperti non implica che sia possibile attivare la fibra nei comuni in questione.