Fibra FTTH attiva in 1551 comuni, cresce la copertura ad Ottobre

Come da protocollo ad inizio mese, Infratel ha annunciato i dati relativi alla diffusione della fibra ottica nel nostro paese, nell'ambito del Piano BUL. Complessivamente dall'avvio del progetto sono stati collaudati 2.897 comuni, un dato in crescita di 1.166 unità rispetto a dicembre 2020.

Crescono anche i comuni collaudati positivamente, 1.551 per un totale di 874 in più rispetto a fine anno 2020, mentre i cantieri aperti sono 5.047.

Infratel evidenzia che ad Ottobre 2021 "l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.611.174.875,27 di euro, di cui 21.445.375,25 impegnati nel mese di ottobre". Nello stesso periodo sono stati verificati 140 nuovi progetti esecutivi, di cui 56 approvati ed 84 rifiutati.

Al 31 Ottobre 2021 risultano collaudati positivamente 1.551 comuni per la fibra FTTH, mentre 84 sono stati rifiutati. In crescita anche la copertura dell'FWA, ora presente in 488 siti, a cui se ne aggiungono 10 con prescrizioni.

Il mese che si è concluso è stato molto importante per la fibra ottica: come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Ottobre 2021 si è aperto con quasi 200 nuovi comuni coperti con FTTH ed FWA.

Per tutte le informazioni sulle aree in corso di copertura con la fibra FTTH, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.