La Fibra FTTH di Fastweb da 300 Mbps arriva in 30 città: ecco la lista

Fastweb amplia la disponibilità della rete in fibra ottica FTTH da 300 Mbps in 30 città italiane, sparse tra Nord e Sud del nostro paese, nell'ambito del piano NeXXt Generation 2025 presentato in precedenza. La novità prevede un upgrade della rete da 1 a 2,5 Gbps senza alcun costo aggiuntivo.

Le città interessate sono Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bari, Bologna, Firenze, Verona, Parma, Pescara, Modena, Bergamo, Brescia, Venezia, Catania, Messina, Padova, Trieste, Reggio di Calabria, Monza, Salerno, Trento, Perugia, Prato, Casalecchio di Reno, Reggio nell’Emilia, San Lazzaro di Savena ed Ancona.

I clienti residenti non dovranno fare nulla, in quanto il passaggio alla nuova velocità sarà completamente automatico. Si stima che ad essere interessate siano circa 4 milioni di famiglie e micro-imprese.

Parallelamente, sono continuati anche i lavori nelle aree grigie, dove 50 comuni ora sono raggiunti dalla connettività UltraFWA che garantisce una velocità fino ad 1 Gbps senza alcun limite di traffico. Fastweb prevede di far crescere tale dato a 500 entro fine 2021.

Per tutte le informazioni del caso vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di Fastweb, mentre per scoprire se la fibra arriva a casa abbiamo pubblicato una FAQ dedicata contenente tutti i dati ed i link che vi permettono di effettuare le verifiche.