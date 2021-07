Fibra FTTH ed FTTC, copertura in crescita a Luglio: la lista dei nuovi comuni

Come di consueto, nel weekend facciamo il punto sulla copertura della fibra FTTH ed FWA in Italia. In questa calda domenica di luglio segnaliamo, sulla base di una notizia pubblicata dal forum Fibra.Click, che la copertura della rete Open Fiber è cresciuta ed ha raggiunto oltre 200 nuovi comuni.

FTTH - 106 comuni

Abruzzo

Dogliola (CH) | (PCN non collegato ad internet)

Schiavi di Abruzzo (CH)

Basilicata

Carbone (PZ) | (PCN non collegato ad internet)

Pietrapertosa (PZ) | (PCN non collegato ad internet)

Rotonda (PZ) | (PCN non collegato ad internet)

Calabria

Bova Marina (RC) | (PCN non collegato ad internet)

Cerchiara di Calabria (CS) | (PCN non collegato ad internet)

Oppido Mamertina (RC) | (PCN non collegato ad internet)

San Fili (CS) | (PCN non collegato ad internet)

San Pietro in Guarano (CS) | (PCN non collegato ad internet)

Santa Cristina d'Aspromonte (RC) | (PCN non collegato ad internet)

Campania

Bucciano (BN) | (PCN non collegato ad internet)

Grazzanise (CE)

Santa Lucia di Serino (AV) | (PCN non collegato ad internet)

Trevico (AV)

Villanova del Battista (AV)

Emilia-Romagna

Fidenza (PR)

Salsomaggiore Terme (PR)

Friuli-Venezia Giulia

Precenicco (UD) | (PCN non collegato ad internet)

Vajont (PN)

Lazio

Cittareale (RI) | (PCN non collegato ad internet)

Latera (VT) | (PCN non collegato ad internet)

Monte San Giovanni in Sabina (RI) | (PCN non collegato ad internet)

Torricella in Sabina (RI) | (PCN non collegato ad internet)

Vallepietra (RM) | (PCN non collegato ad internet)

Villa Santo Stefano (FR)

Lombardia

Boffalora d'Adda (LO)

Cappella Cantone (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Carnate (MB)

Colico (LC) | (PCN non collegato ad internet)

Dosolo (MN) | (PCN non collegato ad internet)

Dovera (CR)

Filago (BG) | (PCN non collegato ad internet)

Garbagnate Monastero (LC)

Genivolta (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Paratico (BS)

Parlasco (LC)

Scandolara Ripa d'Oglio (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Torre Beretti e Castellaro (PV) | (PCN non collegato ad internet)

Valeggio (PV) | (PCN non collegato ad internet)

Viadana (MN) | (PCN non collegato ad internet)

Marche

Amandola (FM)

Belvedere Ostrense (AN)

Castelplanio (AN) | (PCN non collegato ad internet)

Castelsantangelo sul Nera (MC) | (PCN non collegato ad internet)

Frontino (PU)

Montottone (FM) | (PCN non collegato ad internet)

Torre San Patrizio (FM) | (PCN non collegato ad internet)

Visso (MC)

Molise

Baranello (CB)

Cantalupo nel Sannio (IS)

Conca Casale (IS) | (PCN non collegato ad internet)

Piemonte

Bianzè (VC)

Borgiallo (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Casalgrasso (CN) | (PCN non collegato ad internet)

Castelletto Merli (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Castelletto Molina (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Issiglio (TO)

Lenta (VC)

Livorno Ferraris (VC)

Mombercelli (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Piverone (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Pont-Canavese (TO)

Ronco Biellese (BI)

Viale (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Villata (VC)

Puglia

Castri di Lecce (LE) | (PCN non collegato ad internet)

Cursi (LE) | (PCN non collegato ad internet)

Erchie (BR) | (PCN non collegato ad internet)

Francavilla Fontana (BR) | (PCN non collegato ad internet)

Melissano (LE) | (PCN non collegato ad internet)

Nociglia (LE) | (PCN non collegato ad internet)

Specchia (LE)

Stornarella (FG) | (PCN non collegato ad internet)

Torremaggiore (FG) | (PCN non collegato ad internet)

Trepuzzi (LE) | (PCN non collegato ad internet)

Sardegna

Bono (SS) | (PCN non collegato ad internet)

Oniferi (NU) | (PCN non collegato ad internet)

Talana (NU) | (PCN non collegato ad internet)

Tula (SS) | (PCN non collegato ad internet)

Sicilia

Acquaviva Platani (CL) | (PCN non collegato ad internet)

Campofiorito (PA) | (PCN non collegato ad internet)

Palazzo Adriano (PA) | (PCN non collegato ad internet)

Toscana

Casole d'Elsa (SI)

Loro Ciuffenna (AR)

Sansepolcro (AR)

Trentino-Alto Adige

Carzano (TN)

Comano Terme (TN)

Umbria

Costacciaro (PG)

Lisciano Niccone (PG) | (PCN non collegato ad internet)

Sigillo (PG)

Valle d'Aosta

Perloz (AO)

Veneto

Albettone (VI)

Barbarano Mossano (VI)

Campolongo Maggiore (VE)

Colle Santa Lucia (BL) | (PCN non collegato ad internet)

Lorenzago di Cadore (BL) | (PCN non collegato ad internet)

Loreo (RO)

Montagnana (PD) | (PCN non collegato ad internet)

Piove di Sacco (PD)

San Martino di Venezze (RO)

Selva di Cadore (BL) | (PCN non collegato ad internet)

Vigo di Cadore (BL) | (PCN non collegato ad internet)

Villaga (VI)

Villanova di Camposampiero (PD)

Villaverla (VI)

FWA - 120 comuni

Calabria

Simeri Crichi (CZ) | (PCN non collegato ad internet)

Soveria Simeri (CZ) | (PCN non collegato ad internet)

Emilia-Romagna

Noceto (PR)

Salsomaggiore Terme (PR)

Friuli-Venezia Giulia

Bicinicco (UD)

Casarsa della Delizia (PN)

Martignacco (UD)

Mereto di Tomba (UD)

Mortegliano (UD)

Pasian di Prato (UD)

San Vito di Fagagna (UD)

Trasaghis (UD)

Zoppola (PN)

Lazio

Vallepietra (RM) | (PCN non collegato ad internet)

Lombardia

Boffalora d'Adda (LO)

Cazzago San Martino (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Cumignano sul Naviglio (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Dovera (CR)

Fiesse (BS)

Genivolta (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Lodi (LO)

Lovero (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Mazzo di Valtellina (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Milzano (BS)

Monte Cremasco (CR)

Monticelli Brusati (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Ostiano (CR)

Paderno Franciacorta (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Pandino (CR)

Passirano (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Pessina Cremonese (CR)

Pralboino (BS)

Provaglio d'Iseo (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Rodengo Saiano (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Seniga (BS)

Sernio (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Soresina (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Spino d'Adda (CR)

Ticengo (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Tirano (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Tovo di Sant'Agata (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Trigolo (CR) | (PCN non collegato ad internet)

Vervio (SO) | (PCN non collegato ad internet)

Villachiara (BS) | (PCN non collegato ad internet)

Volongo (CR)

Marche

Esanatoglia (MC) | (PCN non collegato ad internet)

Matelica (MC) | (PCN non collegato ad internet)

Montelabbate (PU) | (PCN non collegato ad internet)

Pesaro (PU)

Petriano (PU) | (PCN non collegato ad internet)

Tavullia (PU) | (PCN non collegato ad internet)

Urbino (PU) | (PCN non collegato ad internet)

Vallefoglia (PU) | (PCN non collegato ad internet)

Molise

Baranello (CB)

Busso (CB)

Casalciprano (CB)

Colle d'Anchise (CB)

Oratino (CB)

Pietrabbondante (IS)

Spinete (CB)

Piemonte

Acqui Terme (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Alice Bel Colle (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Alpette (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Briaglia (CN)

Brignano-Frascata (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Carpignano Sesia (NO)

Castel Boglione (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Castel Rocchero (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Cuorgnè (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Fontanile (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Frabosa Sottana (CN)

Frassinetto (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Gattinara (VC)

Ghemme (NO)

Gremiasco (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Lamporo (VC) | (PCN non collegato ad internet)

Lenta (VC)

Livorno Ferraris (VC)

Momperone (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Monastero di Vasco (CN)

Montabone (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Montaldo di Mondovì (CN)

Nizza Monferrato (AT) | (PCN non collegato ad internet)

Pont-Canavese (TO)

Pozzol Groppo (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Ribordone (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Ronco Biellese (BI)

Saluggia (VC)

San Sebastiano Curone (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Sparone (TO) | (PCN non collegato ad internet)

Ternengo (BI) | (PCN non collegato ad internet)

Valdengo (BI)

Vicoforte (CN)

Vignole Borbera (AL) | (PCN non collegato ad internet)

Villanova Mondovì (CN)

Sicilia

Alì (ME)

Alì Terme (ME)

Trentino-Alto Adige

Borgo Valsugana (TN)

Mori (TN)

Roncegno Terme (TN)

Ronchi Valsugana (TN)

Torcegno (TN)

Umbria

Campello sul Clitunno (PG)

Castel Ritaldi (PG)

Trevi (PG)

Valle d'Aosta

Lillianes (AO) | (PCN non collegato ad internet)

Veneto

Albettone (VI)

Anguillara Veneta (PD)

Barbarano Mossano (VI)

Caldogno (VI)

Cavarzere (VE)

Chioggia (VE)

Costabissara (VI)

Isola Vicentina (VI)

Porto Viro (RO)

Rosolina (RO)

San Martino di Venezze (RO)

Vighizzolo d'Este (PD)

Villadose (RO)

Villaga (VI)

La vendibilità è aperta dagli operatori che si appoggiano ad Open Fiber nelle aree bianche. Per verificare la copertura di Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento.