Fibra FTTH e FWA in oltre 300 nuovi comuni Italiani: la lista completa

Cresce ulteriormente la copertura dei comuni italiani coperti dalla fibra ottica FTTH ed FWA. Sono complessivamente oltre 300 i nuovi centri italiani in cui è possibile attivare la fibra ottica: sono rispettivamente 180 e 138, ma vediamo di cosa si tratta.

La rilevazione è stata effettuata dai sempre puntuali colleghi di Fibra.Click, che hanno pubblicato la lista completa che andiamo a proporre poco sotto.

FTTH - 180 nuovi comuni

Ailoche (Biella)

Airuno (Lecco)

Albano Laziale (Roma)

Albiano (Trento)

Albignasego (Padova)

Alcamo (Trapani)

Alpago (Belluno)

Altopiano della Vigolana (Trento)

Aquilonia (Avellino)

Ardore (Reggio di Calabria)

Arquà Polesine (Rovigo)

Austis (Nuoro)

Azzanello (Cremona)

Barbania (Torino)

Barberino Tavarnelle (Firenze)

Barzanò (Lecco)

Besenello (Trento)

Bianzone (Sondrio)

Biella (Biella)

Bleggio Superiore (Trento)

Borgo Lares (Trento)

Bormio (Sondrio)

Boschi Sant’Anna (Verona)

Bosco Chiesanuova (Verona)

Campagna Lupia (Venezia)

Capua (Caserta)

Carife (Avellino)

Carlino (Udine)

Carmagnola (Torino)

Carugo (Como)

Castel del Rio (Bologna)

Castelleone di Suasa (Ancona)

Castelvisconti (Cremona)

Castronuovo di Sant’Andrea (Potenza)

Celano (L’Aquila)

Cellole (Caserta)

Cesara (Verbano-Cusio-Ossola)

Cesinali (Avellino)

Chiusi della Verna (Arezzo)

Ciconio (Torino)

Cles (Trento)

Codigoro (Ferrara)

Colleretto Giacosa (Torino)

Conselice (Ravenna)

Cotignola (Ravenna)

Dello (Brescia)

Empoli (Firenze)

Fagagna (Udine)

Fagnano Alto (L’Aquila)

Foglianise (Benevento)

Forino (Avellino)

Fossò (Venezia)

Frisanco (Pordenone)

Fucecchio (Firenze)

Galati Mamertino (Messina)

Galliavola (Pavia)

Gavi (Alessandria)

Giovinazzo (Bari)

Giuggianello (Lecce)

Giuliano di Roma (Frosinone)

Giussano (Monza e della Brianza)

Imola (Bologna)

Ischia di Castro (Viterbo)

Joppolo (Vibo Valentia)

Lanciano (Chieti)

Lanzo Torinese (Torino)

Lavis (Trento)

Lendinara (Rovigo)

Longiano (Forlì-Cesena)

Lozzo Atestino (Padova)

Lula (Nuoro)

Lunano (Pesaro e Urbino)

Malo (Vicenza)

Marano Lagunare (Udine)

Marciano della Chiana (Arezzo)

Massarosa (Lucca)

Meina (Novara)

Micigliano (Rieti)

Misinto (Monza e della Brianza)

Missaglia (Lecco)

Monte Cremasco (Cremona)

Montegiorgio (Fermo)

Monteiasi (Taranto)

Montelepre (Palermo)

Montemilone (Potenza)

Montorio al Vomano (Teramo)

Nago-Torbole (Trento)

Nocera Umbra (Perugia)

Nogara (Verona)

Nomi (Trento)

Nonantola (Modena)

Norma (Latina)

Noto (Siracusa)

Novafeltria (Rimini)

Novalesa (Torino)

Olgiate Molgora (Lecco)

Opi (L’Aquila)

Ortueri (Nuoro)

Ossimo (Brescia)

Ovaro (Udine)

Pancarana (Pavia)

Panettieri (Cosenza)

Panicale (Perugia)

Pareto (Alessandria)

Partinico (Palermo)

Pentone (Catanzaro)

Pettineo (Messina)

Piadena Drizzona (Cremona)

Piandimeleto (Pesaro e Urbino)

Pieve Torina (Macerata)

Piraino (Messina)

Poggiofiorito (Chieti)

Polaveno (Brescia)

Polesella (Rovigo)

Ponso (Padova)

Poppi (Arezzo)

Porto Recanati (Macerata)

Povoletto (Udine)

Pozzaglia Sabina (Rieti)

Pozzuolo del Friuli (Udine)

Prepotto (Udine)

Proserpio (Como)

Puglianello (Benevento)

Ragalna (Catania)

Ripi (Frosinone)

Rocca di Botte (L’Aquila)

Rocca di Neto (Crotone)

Rocca San Casciano (Forlì-Cesena)

Roccapalumba (Palermo)

Rogeno (Lecco)

Sagliano Micca (Biella)

Salemi (Trapani)

San Donaci (Brindisi)

San Floriano del Collio (Gorizia)

San Marzano di San Giuseppe (Taranto)

San Mauro Marchesato (Crotone)

Sangiano (Varese)

Santa Giustina (Belluno)

Santa Maria la Longa (Udine)

Santa Venerina (Catania)

Sant’Agata li Battiati (Catania)

Sant’Alfio (Catania)

Sarcedo (Vicenza)

Sarconi (Potenza)

Sassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino)

Scheggia e Pascelupo (Perugia)

Senis (Oristano)

Serino (Avellino)

Solaro (Milano)

Solbiate con Cagno (Como)

Solesino (Padova)

Sommo (Pavia)

Spoleto (Perugia)

Stazzema (Lucca)

Stra (Venezia)

Sumirago (Varese)

Suni (Oristano)

Supersano (Lecce)

Taurisano (Lecce)

Tavernerio (Como)

Tradate (Varese)

Tre Ville (Trento)

Trescore Balneario (Bergamo)

Treviglio (Bergamo)

Trevignano Romano (Roma)

Usmate Velate (Monza e della Brianza)

Valdisotto (Sondrio)

Valtopina (Perugia)

Varano de’ Melegari (Parma)

Vasanello (Viterbo)

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)

Vernasca (Piacenza)

Veronella (Verona)

Vescovana (Padova)

Vico Equense (Napoli)

Vighizzolo d’Este (Padova)

Vignone (Verbano-Cusio-Ossola)

Villa Guardia (Como)

Vivaro (Pordenone)

Zinasco (Pavia)

FWA - 138 nuovi comuni

Agliana (Pistoia)

Albiano (Trento)

Albugnano (Asti)

Allumiere (Roma)

Altavalle (Trento) ex Comune di Grumes

Amaseno (Frosinone)

Ameno (Novara)

Andezeno (Torino)

Aramengo (Asti)

Armeno (Novara)

Arola (Verbano-Cusio-Ossola)

Azzanello (Cremona)

Bagaladi (Reggio Calabria)

Bagnacavallo (Ravenna)

Baldissero Torinese (Torino)

Baunei (Ogliastra)

Belforte all’Isauro (Pesaro e Urbino)

Berzano di San Pietro (Asti)

Bianzone (Sondrio)

Bormio (Sondrio)

Boville Ernica (Frosinone)

Brozolo (Torino)

Brusasco (Torino)

Cagli (Pesaro e Urbino)

Cairo Montenotte (Savona)

Calamonaci (Agrigento)

Calcata (Viterbo)

Camporgiano (Lucca)

Careggine (Lucca)

Carlino (Udine)

Casalmorano (Cremona)

Cassinetta di Lugagnano (Milano)

Castelliri (Frosinone)

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Castelplanio (Ancona)

Castelvisconti (Cremona)

Castiglione di Garfagnana (Lucca)

Castronuovo di Sant’Andrea (Potenza)

Cavagnolo (Torino)

Celenza sul Trigno (Chieti)

Cembra Lisignago (Trento)

Cengio (Savona)

Cesara (Verbano-Cusio-Ossola)

Cessole (Asti)

Chieri (Torino)

Cittareale (Rieti)

Civitavecchia (Roma)

Cocconato (Asti)

Cosseria (Savona)

Escalaplano (Cagliari)

Fagnano Alto (L’Aquila)

Faleria (Viterbo)

Folignano (Ascoli Piceno)

Fornace (Trento)

Frontone (Pesaro e Urbino)

Gagliano Castelferrato (Enna)

Gassino Torinese (Torino)

Giuliano di Roma (Frosinone)

Gorizia (Gorizia)

Gozzano (Novara)

Lauriano (Torino)

Laurito (Salerno)

Lunano (Pesaro e Urbino)

Madonna del Sasso (Verbano-Cusio-Ossola)

Magliano Romano (Roma)

Maiolati Spontini (Ancona)

Marano Lagunare (Udine)

Marentino (Torino)

Meduno (Pordenone)

Miasino (Novara)

Moio Alcantara (Messina)

Mombaldone (Asti)

Montaldo Torinese (Torino)

Montale (Pistoia)

Montecarotto (Ancona)

Montemurlo (Prato)

Monteu da Po (Torino)

Montichiari (Brescia)

Moransengo (Asti)

Nocera Umbra (Perugia)

Nonio (Verbano-Cusio-Ossola)

Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)

Orta San Giulio (Novara)

Palazzolo dello Stella (Udine)

Pallare (Savona)

Passerano Marmorito (Asti)

Paternò (Catania)

Pavarolo (Torino)

Pella (Novara)

Pergola (Pesaro e Urbino)

Pettenasco (Novara)

Piandimeleto (Pesaro e Urbino)

Piazza al Serchio (Lucca)

Pieve Fosciana (Lucca)

Pistoia (Pistoia)

Plodio (Savona)

Poggio San Marcello (Ancona)

Ponte nelle Alpi (Belluno)

Prossedi (Latina)

Ragalna (Catania)

Randazzo (Catania)

Ribera (Agrigento)

Rignano Flaminio (Roma)

Riolunato (Modena)

Roccasecca dei Volsci (Latina)

Roccaverano (Asti)

Roccavivara (Campobasso)

Roccella Valdemone (Messina)

Russi (Ravenna)

San Floriano del Collio (Gorizia)

San Giorgio di Nogaro (Udine)

San Lorenzo (Reggio di Calabria)

San Maurizio d’Opaglio (Novara)

San Romano in Garfagnana (Lucca)

Santa Maria di Licodia (Catania)

Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo)

Sassello (Savona)

Sassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino)

Savoia di Lucania (Potenza)

Sciolze (Torino)

Segonzano (Trento)

Serra de’ Conti (Ancona)

Soriano nel Cimino (Viterbo)

Suzzara (Mantova)

Teglio (Sondrio)

Tiglieto (Genova)

Tolfa (Roma)

Tonengo (Asti)

Torrice (Frosinone)

Tramonti di Sopra (Pordenone)

Tramonti di Sotto (Pordenone)

Urbe (Savona)

Valdisotto (Sondrio)

Valtopina (Perugia)

Vesime (Asti)

Villa Collemandina (Lucca)

Villa Sant’Angelo (L’Aquila)

Villa santo stefano (Frosinone)

In alcuni di questi comuni la commercializzazione è solo parziale, e come sempre consigliamo di contattare direttamente gli operatori per tutti i dettagli su offerte.

Come sempre, per verificare le aree in corso di copertura con la FTTH, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Ottobre si conferma quindi un mese molto ricco dal fronte della copertura: ad inizio mese erano più di 200 i nuovi comuni con FTTH ed FWA.