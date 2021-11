Fibra FTTH ed FWA, cresce la copertura: oltre 250 nuovi comuni raggiunti

Anche Novembre 2021 si chiude con la copertura in crescita per la fibra FTTH ed FWA. Sono oltre 250 i nuovi comuni che sono stati raggiunti dalle connessioni a banda ultralarga nel corso delle ultime ore, come rilevato dai ragazzi di Fibra.Click.

Sono 112 i nuovi comuni coperti dalla fibra FTTH:

Acciano

Aisone

Arcole

Arconate

Arnara

Arzergrande

Avetrana

Bajardo

Bertonico

Besate

Braone

Brendola

Brivio

Brusson

Calvatone

Cancellara

Cantalupo in Sabina

Capriglio

Caprino Veronese

Castel San Vincenzo

Castello-Molina di Fiemme

Castelnuovo Parano

Castions di Strada

Ceccano

Cellamare

Cellarengo

Ceriana

Ceto

Chiopris-Viscone

Cittadella

Colli Verdi

Copertino

Correzzola

Corsano

Costermano sul Garda

Credera Rubbiano

Crotta d'Adda

Drapia

Fiesse

Fontainemore

Fontanella

Fontevivo

Francavilla in Sinni

Frontone

Gildone

Guardialfiera

Lajatico

Longhena

Mattie

Mileto

Milis

Moncenisio

Monsampietro Morico

Montacuto

Monte San Giovanni Campano

Montegaldella

Mortegliano

Moscazzano

Mossa

Muzzana del Turgnano

Neviglie

Osnago

Pennabilli

Pennapiedimonte

Pergine Valsugana

Pettenasco

Pico

Ploaghe

Polonghera

Poncarale

Pontelongo

Porpetto

Postalesio

Predappio

Quindici

Revello

Riva di Solto

Roaschia

Robecco sul Naviglio

Roccaromana

Roccavivara

Ronchis

Rosasco

Rotondi

Ruoti

San Giovanni Teatino

San Michele all'Adige

San Pietro a Maida

San Romano in Garfagnana

Sant'Agata Feltria

Santa Maria Maggiore

Santa Paolina

Siamaggiore

Solto Collina

Talmassons

Teana

Terricciola

Terzolas

Toceno

Tornata

Torrazza Piemonte

Torrazzo

Torrecuso

Trivignano Udinese

Tropea

Val Liona

Valfenera

Veleso

Verolengo

Voghera

Zelbio

Zimella

Cresce anche la copertura dei comuni FWA, sono 148 i nuovi centri raggiunti:

Acquanegra sul Chiese

Aiello del Friuli

Airuno

Albano di Lucania

Alonte

Alto

Angri

Anzi

Arconate

Arrone

Arzergrande

Asola

Bertiolo

Bleggio Superiore

Bocenago

Boscoreale

Brivio

Buonconvento

Buscate

Caderzone Terme

Calceranica al Lago

Caldes

Calolziocorte

Calvatone

Campagna Lupia

Campolongo Maggiore

Campolongo Tapogliano

Campomaggiore

Camponogara

Caneva

Canneto sull'Oglio

Carisolo

Carolei

Casina

Castano Primo

Castelbianco

Castelfiorentino

Castions di Strada

Castrolibero

Cavizzana

Cerisano

Cesarò

Cesena

Chiopris-Viscone

Cisano Bergamasco

Civezza

Civezzano

Codevigo

Comano Terme

Contrada

Correzzola

Coseano

Croviana

Dimaro Folgarida

Domegge di Cadore

Empoli

Erchie

Fiavè

Fontanafredda

Forino

Fossò

Giustino

Gravere

Imer

Imperia

Laurenzana

Lestizza

Longiano

Lonigo

Lorenzago di Cadore

Lozzo di Cadore

Maissana

Malè

Manzano

Marano Marchesato

Marano Principato

Marsico Nuovo

Massimeno

Mendicino

Mezzano

Mompantero

Monte Marenzo

Montelupo Fiorentino

Montemilone

Montespertoli

Montiano

Montorio al Vomano

Muzzana del Turgnano

Nasino

Nocera Inferiore

Noto

Novalesa

Olginate

Pachino

Pagani

Palmanova

Pellegrino Parmense

Pelugo

Perfugas

Pergine Valsugana

Perugia

Piadena Drizzona

Pietrabruna

Pietrapertosa

Pinzolo

Pocenia

Polcenigo

Pontida

Porpetto

Primiero San Martino di Castrozza

Robecchetto con Induno

Roncofreddo

San Bonifacio

San Casciano dei Bagni

San Giovanni al Natisone

San Leonardo

San Lorenzo Dorsino

San Marzano sul Sarno

San Miniato

San Pietro al Natisone

San Quirico d'Orcia

San Teodoro

San Valentino Torio

San Vito al Torre

Sant'Egidio del Monte Albino

Saonara

Sarno

Scafati

Scheggia e Pascelupo

Spiazzo

Stenico

Stregna

Strembo

Striano

Talmassons

Terzolas

Torre Santa Susanna

Trivignano Udinese

Val Liona

Valgreghentino

Venaus

Vercurago

Vernasca

Viano

Viggianello

Vigo di Cadore

Vigonovo

Zovencedo

Ricordiamo che sul sito web di Infratel è disponibile un nuovo tool che permette di verificare se la propria zona è coperta dalla fibra FTTH e che fornisce tutte le informazioni del caso sullo stato dei lavori e sui piani di copertura.