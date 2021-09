Fibra FTTH ed FWA, cresce la copertura: disponibile in quasi 150 nuovi comuni, la lista

Open Fiber ha annunciato una nuova importante estensione della fibra FTTH ed FWA, che è disponibile in quasi 150 nuovi comuni. Sono 58 i centri in cui è arrivata l'FTTH e 90 dove è disponibile la soluzione FWA, vediamo di quali si tratta.

Partendo dall'FTTH, è possibile richiedere l'attivazione nei seguenti comuni:

Albaredo d'Adige

Albaretto della Torre

Amaseno

Amblar-Don

Arosio

Aurano

Bocenago

Borriana

Boville Ernica

Briatico

Calamonaci

Caposele

Casalbeltrame

Casperia

Castel di Lucio

Castelli

Cavedine

Cessaniti

Colle di Tora

Condrò

Cossano Canavese

Croviana

Derovere

Dogliani

Dugenta

Filadelfia

Folignano

Fontana Liri

Forni Avoltri

Ginestra degli Schiavoni

Gradara

Gremiasco

Limatola

Magnacavallo

Mercatino Conca

Mezzana

Minervino di Lecce

Montale

Montelupo Albese

Montiano

Nonio

Nuragus

Palazzo Canavese

Palazzolo dello Stella

Pescosolido

Petritoli

Poggio San Marcello

Poggiorsini

San Lorenzo Maggiore

Santa Maria La Fossa

Satriano di Lucania

Sennori

Strambinello

Tambre

Tufo

Varisella

Villa del Bosco

Vische.

Per quanto riguarda l'FWA, invece, i 90 comuni in cui è disponibile sono:

Alpago

Bargagli

Basiglio

Belvedere Langhe

Bonvicino

Bossolasco

Botrugno

Campagnola Emilia

Capriva del Friuli

Casarile

Casirate d'Adda

Castel Campagnano

Castel San Pietro Romano

Castelgrande

Cave

Chies d'Alpago

Cissone

Cormons

Cortona

Costacciaro

Crocefieschi

Davagna

Dogliani

Domaso

Dorio

Dubino

Dugenta

Fabbrico

Falcade

Farra d'Isonzo

Fogliano Redipuglia

Forni Avoltri

Fossato di Vico

Francavilla Fontana

Genazzano

Gera Lario

Giussago

Gorreto

Gradisca d'Isonzo

Grottaglie

Guastalla

Labico

Lacchiarella

Lequio Tanaro

Limatola

Lisciano Niccone

Luzzara

Mariano del Friuli

Medea

Melizzano

Monchiero

Monforte d'Alba

Montemezzo

Montoggio

Moraro

Mossa

Muro Leccese

Muro Lucano

Ottone

Pennadomo

Piantedo

Pieve Emanuele

Piozzo

Poggiardo

Reggiolo

Rivolta d'Adda

Rocca di Cave

Roddino

Romans d'Isonzo

Rozzano

Sagrado

San Cassiano

San Lorenzo Isontino

Sanarica

Sant'Agata de' Goti

Savogna d'Isonzo

Scorrano

Sigillo

Siziano

Somano

Sorico

Tambre

Trezzone

Ustica

Valle di Maddaloni

Valmontone

Vercana

Villa Castelli

Vobbia

Zibido San Giacomo.

Potete richiedere l'attivazione agli operatori accreditati alla rete Open Fiber. Per scoprire quali città italiane saranno coperte dalla fibra di Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento mentre per verificare la copertura della fibra Open Fiber è disponibile un tool dedicato che vi permette di ottenere tutte le informazioni più importanti in vista dell'eventuale richiesta. I sistemi però in alcuni casi potrebbero ancora non essere allineati.