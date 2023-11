La fibra FTTH di Iliad arriva in altri 3 milioni di case: estesa anche nelle aree bianche

A poche ore dall’annuncio dei risultati finanziari di Iliad relativi al terzo trimestre dell’anno, l’operatore telefonico ha confermato l’estensione della fibra ottica FTTH (fiber-to-the-home) in 3 milioni di nuove abitazioni presenti nelle aree bianche.

Complessivamente, la fibra ottica di Iliad è ora disponibile in 13 milioni di abitazioni del nostro paese. Nei comuni delle aree bianche, ovvero le zone del Paese a bassa densità abitativa in cui Open Fiber realizza e gestisce la rete pubblica, Iliad offrirà una velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Di seguito i dettagli dell’offerta, che prevede un prezzo bloccato per sempre:

19,99 Euro al mese per gli utenti Iliad mobile con un’offerta voce e dati a 9,99 Euro al mese, che attivano il metodo di pagamento automatico. Lo stesso prezzo sarà disponibile anche per chi passa ad un’offerta con queste caratteristiche anche al momento della sottoscrizione dell’offerta fibra;

con un’offerta voce e dati a 9,99 Euro al mese, che attivano il metodo di pagamento automatico. Lo stesso prezzo sarà disponibile anche per chi passa ad un’offerta con queste caratteristiche anche al momento della sottoscrizione dell’offerta fibra; 24,99 Euro al mese per tutti gli altri utenti.

Nella promozione è incluso il router Ilaidbox Wifi 6, chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso i fissi di più di 60 paesi. Previsto un costo d’installazione pari a 39,99 Euro una tantum.

“L’operatore continua il suo contributo alla diffusione della banda ultralarga nel Paese, offrendo un servizio di alta qualità, accessibile e trasparente e lavorando per una società digitale pienamente inclusiva, anche in quelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide” si legge nella nota.