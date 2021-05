Fibra FTTH TIM: ad Agosto arriva un nuovo profilo con 300 Mbps in upload

Interessante scoperta effettuata da un utente del forum Fibra Click. A quanto pare, infatti, nel mese di Agosto 2021 TIM dovrebbe lanciare un nuovo profilo per la fibra ottica FTTH, che dovrebbe garantire una velocità di upload fino a 300 Mbps.

Tale indiscrezione è stata confermata anche da un comunicato di TIM datato 17 Maggio 2021, dove si legge che "facendo seguito alla news del 5 marzo 2021 (clicca qui), vista l’approvazione senza modifica da parte di AGCom del profilo FTTH 1G/300M (Z8), TIM comunica che il tracciato record (versione 4.20) pubblicato il 5 marzo u.s. è tecnicamente disponibile per eventuali test dal 1 giugno 2021. Tale tracciato record verrà messo in esercizio a partire da agosto 2021".

L'aspetto interessante è che per il nuovo profilo, che porta il nome in codice Z8, non è previsto alcun rincaro ed infatti la divisione Wholesale di TIM evidenzia che saranno applicate le stesse condizioni economiche del profilo Z6 che come noto garantisce una velocità di download di 1 Gigabit al secondo e di upload a 100 Megabit al secondo.

Per tutte le informazioni sulle offerte per la fibra FTTH di Maggio 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento di ieri. Se volete scoprire la differenza tra FTTH ed FTTC, invece, la faq dedicata può fugare ogni vostro dubbio.