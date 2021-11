Fibra FTTH di TIM, in arrivo un nuovo profilo con 2,5 Gbps in download: spunta la data

Mentre continuano a circolare indiscrezioni sul possibile ritorno della rete unica, giunge notizia che TIM sarebbe in procinto di lanciare un nuovo interessante profilo.

Attraverso una nota pubblicata sul sito wholesale, nella sezione "novità sui servizi", infatti, TIM comunica che a partire dal 4 Febbraio 2022 sarà possibile attivare un nuovo profilo FTTH con 2,5 Gbps in download ed 1 Gbps in upload.

Non sono presenti informazione circa i costi, tanto meno in merito alle città in cui sarà disponibile, e nel comunicato stampa viene semplicemente indicato che "facendo seguito alla news del 21 settembre 2021, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 1 comma 2 della Determina 11/21/DRS, TIM comunica la disponibilità del profilo FTTH 2,5G/1G a partire dal 4 febbraio 2022".

L'annuncio del nuovo profilo TIM per la fibra FTTH era già emerso lo scorso 22 Settembre, quando l'AGCOM aveva annunciato la richiesta presentata da TIM. Le condizioni economiche dovrebbero (il condizionale è d'obbligo in attesa della conferma ufficiale da parte dell'operatore) essere identiche al profilo Z6 che propone 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload, sia per quanto riguarda i costi mensili che il prezzo una tantum. All'appello mancava solo la data di commercializzazione, che è prontamente arrivata: 4 Febbraio 2022.