La fibra FTTH di WindTre arriva in un'altra città italiana

A pochi giorni dall'arrivo della fibra WindTre nel Lazio, l'operatore telefonico italiano ha annunciato oggi l'estensione della copertura della fibra ottica FTTH anche ad Isernia, capoluogo molisano sede del museo palentologico.

“L’arrivo della super fibra FTTH ad Isernia garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio” afferma Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, che sottolinea ancora una volta l'impegno della compagnia nell'estensione dei servizi ultrabroadband in Italia.

Gli utenti avranno la possibilità di attivare l'offerta Super Fibra che include navigazione illimitata con modem incluso, ma anche Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia. Inoltre, la promozione offre anche 12 mesi di Amazon Prime incluso, con la possibilità di seguire la Champions League come previsto dalle condizioni del servizio di sottoscrizione del colosso di Seattle, che include anche l'accesso illimitato a serie TV e film e ad Amazon Music.