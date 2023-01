Fibra Iliad verso i 10 milioni di utenti: arriva la nuova offerta a 19,99 Euro

A poco più di un anno dal lancio dell’offerta Iliad Fibra, la fibra ottica dell’operatore francese ha già raggiunto quota 8,8 milioni di unità immobiliari e punta a superare quota 10 milioni ad inizio 2023. Per l’occasione, l’operatore ha lanciato una nuova offerta per i propri utenti.

Come si può vedere direttamente sulla pagina dedicata ad Iliad Fibra, è disponibile una nuova offerta da 19,99 Euro al mese (piuttosto che 24,99 Euro al mese), sempre scegliendo il bundle fisso+mobile.

È infatti possibile risparmiare 5 Euro sul canone mensile tramite vari modi:

i non clienti mobile Iliad possono attivare subito l’offerta Giga 150 che include minuti ed SMS illimitati e 150 gigabyte di giga di navigazione in 5G

i clienti Iliad con tariffa a 9,99 Euro possono richiedere lo sconto direttamente dall’area riservata;

i clienti Iliad con tariffa inferiore a 9,99 Euro possono passare a Giga 150.

Previsto un costo d’installazione di 39,99 Euro, ed Iliad come avviene anche per la controparte mobile garantisce che il prezzo di 19,99 Euro è bloccato per sempre ed include la Iliadbox WiFi 6, il router sviluppato da Iliad che supporta il WiFi 6.

Ovviamente, consigliamo di effettuare la verifica di copertura direttamente nella pagina dedicata sul sito web Iliad: se non si abita a Milano, Torino e Bologna è possibile godere di una velocità fino a 5 Gigabit/s in download e 700 Mbit/s in upload.