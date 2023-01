Fibra Iliad, si allarga la copertura: operativo l'accordo con FiberCop

A pochi giorni dal lancio della nuova offerta Iliad per la fibra ottica, arriva un’altra estensione per la fibra ottica dell’operatore telefonico francese. Come riportato dai colleghi di CorriereComunicazioni, è infatti operativo l’accordo siglato con FiberCop.

Il progetto prevede un co-investimento che ha l’obiettivo di accelerare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle reti in fibra ottica. L’accordo sarà centrale per l’obiettivo di Iliad di raggiungere 10 milioni di unità abitative con la sua fibra ottica, un traguardo non lontano dal momento che la società di Benedetto Levi ha già raggiunto 8,5 milioni di civici in 350 città.

L’accordo Iliad-Fibercop è stato annunciato nell'agosto del 2021 e prevede per Iliad la possibilità di accedere alla rete TIM primaria per la fibra.

Nel comunicato stampa pubblicato da Iliad si legge che “anche nel caso di utilizzo della rete FiberCop, iliad conferma la velocità in download fino a 5Gbps complessivi: una prestazione resa possibile grazie alla decisione di investire anche sulla rete fissa e di installare la propria tecnologia di rete FTTH EPON per offrire la miglior qualità possibile”.

Iliad ci tiene ricordare gli impegni presi con i consumatori al momento del lancio dell’offerta: 19,99 Euro al mese per sempreper gli utenti mobili con un’offerta da 9,99 Euro e pagamento automatico, oppure 24,99 Euro al mese.