La Fibra Iliad diventa più cara: arriva il Wi-Fi 6, ma cambiano i prezzi

L’offerta per la fibra ottica di Iliad, lanciata qualche mese fa, è improvvisamente diventata più cara. L'operatore telefonico francese, infatti, ha aggiornato il listino ed ha di fatto eliminato la promozione da 15,99 Euro al mese per i 5 Gbps, dedicata ai clienti Iliad mobile.

Iliad, infatti, propone lo stesso piano al prezzo di 19,99 Euro al mese. Il rincaro a quanto pare è legato alla nuova Iliadbox WiFi 6, che viene sempre dato in comodato d’uso gratuito. Come si può leggere sul sito web di Iliad, però, la promozione da 19,99 Euro al mese è legata esclusivamente agli utenti mobile Iliad, altrimenti si passa a 24,99 Euro al mese. Per sempre, e senza alcuna rimodulazione.

I costi dell’installazione sono pari a 39,99 Euro, da sostenere una tantum.

La nuova Iliadbox, secondo quanto spiegato, è stata progettata dal team di ricerca e sviluppo di Iliad ed è riconoscibile da una scocca leggermente più alta rispetto a quella attuale, che permette di fare spazio alle quattro antenne con tecnologia MiMo che sono in grado di raggiungere fino a 1Gbps in download. L’operatore telefonico garantisce anche che la Iliadbox in questione è progettata e testata per durare almeno dieci anni.

Doveroso anche notare come coloro che hanno sottoscritto la vecchia promozione non subiranno alcuna rimodulazione.