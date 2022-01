Fibra Iliad e DAZN, Benedetto Levi tranquillizza gli utenti: 'la rete lo supporterà'

A poche ore dalla presentazione dell'offerta Iliad per la fibra ha portato con se un eco importante e tante dichiarazioni dell'amministratore delegato della compagnia, Benedetto Levi, che ha risposto anche alle domande sul supporto della rete per DAZN.

Come riportato da Radiocor Plus de Il Sole 24 Ore, e ripreso da Borsa Italiana, il CEO dell'operatore telefonico ha voluto allontanare le domande sui presunti problemi con DAZN per la rete Iliad. Il dirigente ha infatti spiegato che "non c'è alcun problema con DAZN. La rete permetterà ampiamente di supportarlo". Gli utenti quindi possono dormire sogni tranquilli in quanto saranno perfettamente in grado di seguire la Serie A.

Levi ha anche spiegato che comunque si tratta di un "tema che monitoriamo, ma funziona bene".

A margine della presentazione, inoltre, Benedetto Levi ha anche smentito i rumor sulla presunta fusione delle reti mobili di Iliad e Vodafone che erano emersi nel corso del weekend ed avevano suscitato anche non poche polemiche tra gli utenti. Levi a riguardo ha affermato che con Iliad "andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo".

