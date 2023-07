La fibra di Iliad si estende e sbarca su rete Fastweb: obiettivo 10 milioni di abitazioni

La fibra ottica di Iliad si estende. Come riportato dai colleghi di UniversoFree, da oggi la copertura FTTH di Iliad può contare anche sull’infrastruttura di Fastweb che si va ad aggiungere ad Open Fiber e FiberCop.

Pur senza comunicato ufficiale, molti utenti della community di UniversoFree e Fibra Click hanno notato la disponibilità ad attivare l’offerta Iliad Fibra anche in città che in precedenza non erano coperte e che rientrano nella rete Fastweb.

L’operatore fornisce ad Iliad la connettività in modalità wholesale sulla rete FTTH GPON con profilo da 2,5Gbps in download e 500 Mbps in upload. La differenza rispetto alla tecnologia FTTH EPON (che è disponibile dove Iliad ha effettuato le installazioni proprietarie) è sostanziale in quanto in questi ultimi casi la velocità in download arriva fino a 5 Gbps.

L’accordo tra Fastweb ed Iliad per la fibra era stato annunciato lo scorso Ottobre 2022 con l'obiettivo di “offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese".

Secondo UniversoFree, nelle città in cui è disponibile una maggiore copertura figurano Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona.