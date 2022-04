Fibra in tutta Italia entro il 2026? Il ministro Giorgetti gela tutti: 'non ce la faremo'

Il piano del Ministro Colao per portare la fibra in tutta Italia entro il 2026 è destinato a cadere nel vuoto. A svelarlo il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il quale ha spiegato che è difficile da portare a compimento il progetto.

Intervenuto al congresso nazionale della Fim, il titolare dello Sviluppo Econmico ha osservato che “noi stiamo alimentando un grandissimo mercato per quanto riguarda il raggiungimento di tutte le famiglie e le imprese italiane con la fibra ad alta velocità, è uno dei target più ambiziosi della rivoluzione digitale”, tuttavia ha voluto precisare che al Governo “sappiamo perfettamente che non abbiamo la capacità produttiva per poter posare nei tempi previsti tutta la fibra che abbiamo immaginato di posare entro il 2026”. Insomma, bisognerà attendere ancora un pò, e siamo certi che dichiarazioni di questo tipo non faranno felici gli utenti.

Giorgetti ha anche voluto evidenziare le motivazioni di tali ritardi: “per molti anni c’è stata molta attenzione alla domanda, oggi, invece, abbiamo un problema di disallineamento, di collo di bottiglia, sull’offerta rispetto alla domanda, quindi ciascuno per il proprio ruolo credo debba fare una riflessione sulla ristrutturazione dell’offerta di produzione” ha concluso.

Nessuna risposta da parte del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.