Fibra e Marracash raccontano la fama ai tempi dei social: 'pochi soldi e mangiare male'

Fabri Fibra e Marracash sono due dei rapper più conosciuti in Italia e hanno costruito il loro successo negli anni in cui i social network iniziavano la loro ascesa per poi consolidarsi. Ma si è davvero famosi quando si hanno milioni di visualizzazioni? I soldi guadagnati corrispondono alla popolarità? Ci rispondono i due diretti interessati.

Certo, entrambi i rapper erano attivi prima dell’avvento di questi siti, ma le loro canzoni più popolari hanno avuto successo anche grazie al diffondersi di servizi come YouTube, MySpace e simili. Quindi chi meglio di loro può spiegarci cosa succede in quella fase del successo?

Ebbene, l'interessante discussione è avvenuta nel corso dell'intervista effettuata da Esse Magazine ai due rapper. Potete rivederla attraverso il player qui sopra, l'argomento viene trattato proprio a inizio video. "All'inizio era terribile”, esordisce Fibra. "La ricchezza non esisteva proprio. […] Devi essere uno che sa mangiare male e dormire male. Io i primi tre anni a Milano ero famosissimo ma in un appartamento di 40 metri quadrati". "Anche io, ma più piccolo" afferma Marracash, dando ragione al collega. "Però in quell'appartamento ho scritto 'Tranne Te' (una delle sue canzoni più popolari, ndr). Era un appartamento tristissimo e io volevo andare via", continua Fibra.

Marracash riprende la parola e afferma: "Non appena ho firmato il contratto (con Universal, ndr), ho comprato l'appartamento. Era un buco […], sono stato là parecchio, fino a 'King del rap' (una delle canzoni più popolari del rapper, ndr) compreso. […] Quell'appartamento mi stava facendo diventare matto. […] Era una casa piccolissima e dopo un po' la odiavo".

Insomma, la fama ai tempi dei social network non sembra essere molto divertente, perlomeno fino a quando non si è davvero conosciuti in tutta Italia. Basti pensare al fatto che prima dei singoli citati dai due artisti, Fabri Fibra e Marracash erano già molto famosi e avevano prodotto album e canzoni di successo. Il primo aveva già alle spalle gli album "Sindrome di fine millennio" (Uomini di Mare), "Turbe Giovanili", "Mr. Simpatia", "Pensieri scomodi", "Tradimento", "Bugiardo" e "Chi vuole essere Fabri Fibra?" e singoli come "Applausi per Fibra" e "In Italia feat. Gianna Nannini", mentre il secondo aveva già pubblicato "Badabum cha cha" e gli album "Marracash" e "Fino a qui tutto bene".