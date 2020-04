La fibra ottica da 1 Gigabit di WindTre disponibile da oggi anche a Potenza

WindTre continua ad espandere la copertura della propria fibra ottica. Quest'oggi l'operatore telefonico ha annunciato che la fibra ottica da 1 Gigabyt è di Open Fiber è disponibile anche nel cuore di Potenza, il capoluogo di regione italiano situato alla quota più elevata.

Da oggi, i cittadini ed imprese potranno beneficiare della super fibra "Top Quality Network" di WindTre, che consente di supportare i servizi digitali più evoluti con la massima velocità attualmente disponibile sul mercato, in grado di raggiungere fino ad 1 Gigabit al secondo, a cui si aggiunge un'alta affidabilità ed un minor tempo di latenza grazie all'utilizzo della tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH):

WindTre ha comunicato che la linea ultraveloce è attivabile con la nuova soluzione "Super Fibra", che non ha alcun costo di attivazione. Ovviamente agli utenti sarà garantita la navigazione illimitata alla massima velocità, un modem WiFi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e Giga illimitati da smartphone.

Dallo scorso 23 Marzo WindTre ha azzerato i costi di attivazione per ADSL e Fibra, allo scopo di spingere con l'adozione da parte degli utenti.

Lo sforzo di Wind si aggiunge all'estensione della copertura da parte di TIM, che ha ampliato la lista di comuni in cui è disponibile la banda ultralarga, in modalità FTTC però.