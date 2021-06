Fibra ottica e 5G, Colao: 'Italia tra le migliori d'Europa in cinque anni'

Importanti dichiarazioni giunte dal Ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao nel corso di un evento organizzato dall'Università di Verona. L'ex CEO di Vodafone infatti ha fatto il punto sullo stato dei lavori per lo sviluppo della banda ultralarga e 5G, ed ha promesso un miglioramento sostanziale in pochi anni.

Secondo le dichiarazioni raccolte dai colleghi di Corriere Comunicazioni, Colao ha affermato che "se saremo in grado di continuare a lavorare al meglio, nei prossimi 5 anni potremo avere una delle reti in fibra e con copertura 5G tra le migliori dell’Europa”.

Colao ha ribadito nuovamente quello che aveva già affermato in passato: "5G e fibra ottica sono i due cardini dello sviluppo futuro", ma importante sarà anche il ruolo dell'FWA per l'accelerazione della copertura.

"L’Italia vuole avere un ruolo nello sviluppo di questo settore e si sta cercando di capire quali aree applicative siano più consone alle esigenze del nostro sistema per approfondire una sperimentazione. Un percorso, quello relativo alle quantum technologies, su cui sta lavorando anche la ministra della Ricerca Maria Cristina Messa" ha affermato Colao, che sul fronte quantum computing (che ieri è stato al centro di alcune dichiarazioni arrivate dalla Germania). A riguardo il Ministro ha affermato che "stiamo cercando di capire se gli investimenti necessari siano o non siano affrontabili da un singolo Paese come il nostro. Saremo eventualmente pronti a contribuire ad un percorso europeo in tal senso".