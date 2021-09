Fibra ottica, approvate le linee guida per i condomini: ecco le novità

L'AGCOM, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato di aver approvato all'unanimità le linee guida per il cablaggio dei condomini con la fibra ottica, a seguito della consultazione con i soggetti interessati. Obiettivo è facilitare i processi autorizzativi e favorire la rapida diffusione delle infrastrutture.

Le nuove linee guida chiariscono che "lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione nella sede del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti".

Il nuovo regolamento prevede che nel caso in cui non sia presente nell'edificio un impianto in fibra ottica, "agli interventi fatti nelle aree esterne all’immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell’edificio e all’infrastruttura fisica - nelle sue porzioni verticali e orizzontali - per il passaggio dei cavi in fibra ottica".

Scendendo nel dettaglio, l'articolo 1 fornisce agli operatori le linee guida per il corretto svolgimento dei lavori di sviluppo. L'articolo 2 invece riguarda direttamente l'accesso alle proprietà ed infrastrutture fisiche, e facilita l'interazione tra l'operatore e condominio "dettando tempi certi per il sopralluogo ed assicurando la massima partecipazione del condominio nella fase della predisposizione del progetto da parte dell’operatore anche attraverso la formulazione di proposte, alternative e ragionevoli, per la posa dei cavi, compreso l’uso delle infrastrutture di posa esistenti, laddove utili a ridurre gli interventi sull’immobile ed evitare inutili duplicazioni".

Per quanto riguarda le modalità ed i livelli di prezzo per l'accesso all'impianto multiservizio, "l’Autorità si riserva, come ormai prassi nella risoluzione delle controversie, di definirlo tenendo in considerazione, per quanto applicabile, quanto disciplinato nella regolamentazione vigente o casi analoghi definiti in controversia".

Le linee guida complete possono essere lette direttamente nel comunicato stampa pubblicato sul sito web di AGCOM. Per tutte le informazioni sulle aree in corso di copertura con la fibra FTTH, vi rimandiamo al nostro approfondimento.