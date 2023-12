Fibra ottica nelle aree bianche, cresce la copertura: gli ultimi dati

Come di consueto a fine mese, Open Fiber ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori per la fibra ottica in Italia nelle aree bianche. Al di fuori dei dati puramente economici e sulle autorizzazioni ottenute, sono particolarmente interessanti quelli sullo stato della copertura.

Complessivamente, al 30 Novembre 2023 sono stati realizzati 73.263 chilometri di rete, pari all’81% del totale previsto dal piano: tale dato include lo sviluppo infrastrutturale, comprensivo di costruzione, scavo, riutilizzi e posa dei cavi per la realizzazione della rete in concessione. Sono 4.727 i comuni FTTH coperti, per un totale di 4,40 milioni di unità immobiliari, con un incremento del 16% rispetto alla fine del 2022. Nel corso del 2023 però è stata anche posata l’infrastruttura in fibra in 673 nuovi comuni per circa 620 mila unità immobiliari.

A livello di vendibilità, sono 4,26 milioni le unità in vendibilità, con un incremento del 45% rispetto alla fine del 2022. Il piano totale prevede che vengano coperti 6.232 comuni, ed un totale di 6,4 milioni di unità immobiliari. Il rapporto completo è disponibile sul sito di Open Fiber.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come verificare la copertura della vostra abitazione con Open Fiber indicando l'indirizzo.