Fibra ottica, in arrivo un voucher da 300 Euro per tutte le famiglie, senza limiti ISEE

È ufficialmente iniziata la consultazione pubblica per la seconda fase del Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”, che mira a destinare voucher da 300 Euro per la connettività a tutte le famiglie.

L’obiettivo, spiegano i colleghi di Corriere Comunicazione, è di incentivare gli abbonamenti ad internet ad almeno 300 Mbps fornendo uno sconto sul prezzo di attivazione e sui canoni mensili per un periodo massimo di 24 mesi. Rientreranno nel voucher anche gli apparati elettronici.

Chiaramente, non potranno beneficiare del contribuito i nuclei familiari che hanno già richiesto il voucher connettività nella fase 1, che era dedicato ai meno abbienti.

In questa fase di consultazione, Infratel sarà chiamata ad esprimere una posizione sulla compatibilità con il mercato di riferimento dei voucher e con il Piano Italia a 1 Giga che ha già ricevuto il via libera da parte della Commissione Europea. Durante questa fase, che si concluderà entro il 22 Aprile 2023, si dovrà anche stabilire se gli operatori di telecomunicazioni abbiano diritto ad incentivi per aggiornare le reti per i clienti e se il voucher dovrà incentivare l’attivazione di abbonamenti ad almeno 300 Mbps anche per le famiglie con connessioni in fibra già attive.

Ricordiamo che è possibile verificare le aree coperte con la fibra ottica FTTH ed FTTC.