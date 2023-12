Fibra Ottica, in arrivo i nuovi voucher per le famiglie: non avranno limiti di ISEE

Come osservato dai colleghi di Fibra.Click, Infratel Italia ha dato il via alla nuova fase di consultazione per i voicher della fibra ottica per la fase 2, che darà il via alla seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”.

Come indicato direttamente sul sito web di Infratel, l’intervento a favore delle famiglie prevede l’erogazione di un voucher da 100 Euro sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione e sui successivi canoni del servizio. L’aspetto interessante è che rientrano in tale voucher anche i costi per la fornitura degli apparati elettronici, per un periodo massimo di 24 mesi.

Il voucher, che non prevede alcuna limitazione a livello di ISEE, può essere richiesto dalle famiglie che non dispongono di alcun servizio di connettività o di una connessione con velocità inferiore ai 30 Mb/s. Compatibili tutte le attivazioni di abbonamenti ad almeno 300 Mbit/s in download.