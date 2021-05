Gli scienziati useranno un nuovo e incredibile metodo per monitorare i ghiacci

Gli scienziati di Cambridge hanno utilizzato il rilevamento a fibra ottica per ottenere le migliori misurazione mai effettuate delle proprietà del ghiaccio sulla calotta glaciale della Groenlandia.

Il team di ricerca ha utilizzato una tecnica innovativa in cui degli impulsi laser vengono trasmessi in una cavo in fibra ottica per ottenere misurazioni della temperatura altamente dettagliate per oltre 1000 metri di profondità, dalla calotta fino alla base.

Diversamente dagli studi precedenti, che misuravano le condizioni termiche attraverso sensori separati situati a decine o centinaia di metri di distanza, il nuovo approccio consente di rilevare la temperatura lungo l'intera lunghezza del cavo ottico installato. Il risultato sarà quindi quello di ottenere un profilo altamente dettagliato che controlli anche la velocità di deformazione del ghiaccio e la velocità con cui scorre la calotta glaciale.

Il nuovo studio, riportato su Science Advances, ha rilevato come la distribuzione della temperatura è molto eterogenea, al contrario di quanto si pensava in precedenza, con aree di deformazione altamente localizzate che riscaldano ulteriormente il ghiaccio. Questo potrebbe essere dovuto alla polvere, di passate eruzioni vulcaniche, intrappolata nel ghiaccio o da grandi fratture che penetrano in profondità sotto la superficie.

Per installare il cavo, gli scienziati hanno prima dovuto perforare il ghiacciaio, con una innovativa tecnologia di trivellazione ad acqua calda, dopodiché hanno inserito il cavo nel pozzo ed inviato impulsi laser per registrarne la distorsione nella diffusione della luce, che varia a seconda della temperatura del ghiaccio circostante.

Con queste osservazioni i ricercatori stanno finalmente iniziando a comprendere meglio i motivi dietro la rapida perdita di massa della Groenlandia e l'importanza del meccanismo legato allo scioglimento del ghiaccio. Dato il progredire degli effetti del cambiamento climatico, le scoperte ottenute verranno utilizzate per creare modelli più accurati sul futuro movimento di una delle più grandi calotte glaciali del mondo.