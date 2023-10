Fibra ottica, continua la copertura dei comuni italiani col Piano 1 Giga: le novità

Continua l’opera di copertura dell’Italia con la fibra ottica, nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga approvato dal Governo. Nella settimana che si sta per concludere, sono stati dieci i nuovi comuni coperti da Open Fiber nell’ambito del piano in questione.

La lista, che comprende 10 comuni in cui è possibile attivare la FTTH ad 1 Gigabit/s, è la seguente ed è stata stilata dai colleghi di Fibra.Click, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo della fibra ottica: Castello di Cisterna, Chioggia, Cornaredo, Ficarazzi, Opera, Pomigliano d'Arco, Ravenna, San Gregorio di Catania, Sesto San Giovanni, Viareggio.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo spiegato come verificare la copertura della fibra ottica di Open Fiber. Il tool però potrebbe non essere aggiornato, e nei comuni in questioni potrebbe ancora non essere disponibile l’offerta per l’attivazione. In tal caso consigliamo di effettuare un tentativo tra qualche giorno.