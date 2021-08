Fibra ottica, copertura in crescita: i dati al 31 Luglio 2021 di Infratel

Come da protocollo, Infratel ha diffuso i nuovi aggiornamenti relativi allo stato di diffusione e copertura della banda ultralarga in Italia, nell'ambito del Piano BUL. I dati sono in crescita ed in continuo miglioramento.

Complessivamente, Infratel rende noto che dall'avvio operativo del piano BUL i comuni in commercializzazione totali sono 2.313, 582 in più rispetto a Dicembre 2020. Sono 1.306 invece i comuni collaudati positivamente, per un incremento di 677 unità rispetto a Dicembre 2020, mentre i cantieri aperti sono 4.727, 1.012 in più rispetto a dicembre 2020.

A luglio 2021, l'importo cumulativo dei lavori ordinati al concessionario è pari a 1.539.727.148,03 di euro, di cui 20.744.903,80 impegnati nel mese di giugno.

Lo scorso mese Infratel ha verificato un totale di 118 progetti, di cui 77 approvati e 41 rifiutati, mentre i comuni completati con CUIR sono stati 187.

Al 31 Luglio 2021 risultano collaudati positivamente 1.306 comuni con FTTH ed altri 134 con prescrizioni; sono stati collaudati positivamente 321 siti FWA, e 4 con prescrizioni.

La lista dei comuni in commercializzazione aggiornata a Luglio 2021 può essere visualizzata attraverso questo indirizzo.

L'Italia, nell'ambito del piano Italia 1 Gigabit, prevede di coprire il 70% della nazione con la fibra a 300 Mbit/s entro il 2026. A sostegno di tale piano c'è anche il Recovery Fund.