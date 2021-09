Fibra ottica, copertura in crescita: i dati di Settembre 2021 di Infratel su FTTH ed FWA

Come di consueto ad inizio mese, Infratel ha diffuso la relazione relativa allo stato d'avanzamento dei lavori per la banda ultralarga nel nostro paese. A settembre registriamo una crescita dei comuni coperti e cablati.

La società evidenzia che dall'avvio operativo del Piano BUL sono 2.462 i comuni in commercializzazione, un dato in crescita di 731 unità rispetto a dicembre 2020. In aumento anche i comuni collaudati positivamente, che sono 1.371 con un incremento di 742 rispetto a dicembre 2020, mentre i cantieri aperti sono 4.78.

Ad Agosto 2021 Infratel ha verificato 89 progetti, di cui 46 approvati e 43 rifiutati, mentre i comuni completati con CIUR sono 59.

In termini di connettività, al 31 Agosto 2021 Infratel evidenzia che ha collaudato positivamente 1.371 comuni per la FTTH, e 106 con prescrizioni. Per quanto riguarda l'FWA, invece, i siti che hanno ottenuto il via libera sono 352 e 7 con prescrizioni. "Ad agosto 2021 l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.555.313.409,57 di euro, di cui 15.586.261,54 impegnati nel mese di agosto" evidenzia Infratel nel bollettino mensile pubblicato come sempre sul proprio sito web.

Se volete verificare le aree in corso di copertura con la fibra FTTH, vi rimandiamo al nostro approfondimento.