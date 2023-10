Fibra ottica, cresce la copertura dei comuni: la lista

Ancora aggiornamenti per la copertura del nostro paese con la fibra ottica. Come segnalato dai colleghi di Fibra.Click, in questa settimana è cresciuta la lista dei comuni coperti da Open Fiber sulla rete pubblica BUL nelle aree bianche, ma anche dei comuni rilegati che prima non lo erano.

Nella fattispecie, sono 150 i comuni nuovi comuni coperti dalla FTTH: Adro, Alagna Valsesia, Albugnano, Altissimo, Andezeno, Annone di Brianza, Aprigliano, Arguello, Assemini, Avegno, Avise, Bagnoregio, Barni, Beinasco, Bene Lario, Bionaz, Bojano, Borgolavezzaro, Borgoratto Alessandrino, Briga Novarese, Brumano, Bruzolo, Buccino, Buttigliera d'Asti, Caianello, Calasetta, Canossa, Caprese Michelangelo, Capriolo, Carbonia, Cariati, Carolei, Carpino, Cascinette d'Ivrea, Casei Gerola, Caselette, Cassano delle Murge, Castegnero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castiglione d'Orcia, Castro dei Volsci, Cerreto Grue, Cerro Tanaro, Chiaverano, Chiuduno, Cisterna d'Asti, Città di Castello, Cittanova, Conzano, Corsione, Deliceto, Duno, Faggeto Lario, Forno Canavese, Frascaro, Germignaga, Gesturi, Ghisalba, Giovo, Godega di Sant'Urbano, Golfo Aranci, Gorgo al Monticano, Gromo, Grotteria, Gubbio, Ingria, Isca Sullo Ionio, Lecce, Lequio Berria, Lombardore, Luzzi, Magreglio, Maida, Malonno, Maratea, Marentino, Monastier di Treviso, Monforte d'Alba, Mongardino, Monleale, Monreale, Monsampolo del Tronto, Montanaro, Monte Isola, Montegioco, Montello, Montemagno, Monteprandone, Monticelli Pavese, Motta Baluffi, Mulazzano, Naro, Neviano, Niella Belbo, Ollomont, Oyace, Palagiano, Pallanzeno, Panni, Pedesina, Pergola, Pescantina, Pieve di Cadore, Pieve Porto Morone, Piode, Piubega, Poggibonsi, Poggio Moiano, Pognana Lario, Pombia, Portocannone, Prali, Quingentole, Rassa, Redondesco, Revine Lago, Robbio, Robella, Rocchetta e Croce, Rogno, Romano d'Ezzelino, Saint-Pierre, San Paolo d'Argon, Santo Stefano Belbo, Scagnello, Scala, Segusino, Semiana, Sperlonga, Sperone, Spezzano della Sila, Spinete, Spinoso, Stalettì, Terralba, Terranova da Sibari, Terranova dei Passerini, Terruggia, Torreano, Torrevecchia Teatina, Trivigliano, Turriaco, Valle Castellana, Vignole Borbera, Villacidro, Visano, Vittoria, Volpara, Volturara Irpina.

Sono anche quattro i comuni FTTH che in precedenza risultavano con vendibilità parziale ed ora è completa. Si tratta di Barzanò, Capena, Sandigliano e Treviglio.

In settimana sono anche stati aggiunti 64 comuni alla lista di quelli in cui è disponibile la FWA: Abbadia Lariana, Abbadia San Salvatore, Alzano Scrivia, Amblar-Don, Badia Calavena, Barga, Bassano del Grappa, Bionaz, Borgo a Mozzano, Borgo d'Anaunia, Borso del Grappa, Casale Marittimo, Casasco, Casei Gerola, Cassola, Castelbuono, Castellina Marittima, Castiglione d'Orcia, Cavareno, Cecina, Colli del Tronto, Coreglia Antelminelli, Denno, Foglizzo, Gaby, Gallicano, Guazzora, Inverso Pinasca, Isola Sant'Antonio, Lierna, Loria, Mandello del Lario, Montanaro, Montescudaio, Morlupo, Mussolente, Oliveto Lario, Pelago, Perosa Argentina, Perrero, Piancastagnaio, Pinasca, Pomaretto, Pontassieve, Pove del Grappa, Ravello, Riparbella, Roccafluvione, Romano d'Ezzelino, Ronzone, Rosa', Rufina, San Zenone degli Ezzelini, Sarnonico, Scala, Selva di progno, Silvano Pietra, Sperlonga, Taurasi, Tregnago, Venarotta, Voghera.

Per quanto riguarda i comuni rilegati che prima non lo erano, sempre nelle aree bianche, sono 54 quelli coperti dalla rete FTTH: Abbadia San Salvatore, Alfiano Natta, Antrodoco, Asti, Atella, Ausonia, Avetrana, Barberino Tavarnelle, Besenzone, Bomarzo, Borriana, Bottanuco, Brinzio, Buggiano, Cambiasca, Canale Monterano, Caprino Bergamasco, Castelnuovo Parano, Cazzano di Tramigna, Coreno Ausonio, Corte Franca, Dusino San Michele, Galati Mamertino, Illasi, Introd, Levate, Lirio, Longhena, Montefortino, Ome, Osilo, Penango, Pieve Santo Stefano, Pizzone, Recetto, Remedello, Riardo, Rionero in Vulture, Romano Canavese, Saint-Nicolas, San Fele, Santa lucia di serino, Santo Stefano del Sole, Scillato, Serino, Serravalle Pistoiese, Settime, Telgate, Teramo, Turi, Uzzano, Valsavarenche, Veleso, Villa del Conte.