Fibra ottica, cresce la copertura dell'FTTH nelle aree bianche: la lista

Cresce la copertura della fibra ottica in Italia. Nella settimana che si sta per concludere, che segna l’addio ad ottobre 2022, segnaliamo l’arrivo nella lista dei comuni delle aree bianche del piano BUL di 17 nuovi centri, in cui sono stati completati i lavori.

Nello specifico, sono diciassette i nuovi comuni coperti da rete Open Fiber nell’ambito del Piano BUL per le aree bianche: Arbus, Azzone, Bovegno, Donori, Incudine, Lambrugo, Landiona, Montecastello, Nurri, Palermo, Porto Torres, Reana del Rojale, Ruvo di Puglia, San Pietro Infine, Sella Giudicarie, Teulada ed Ulà Tirso. Come sempre potrebbe passare qualche giorno all’apertura della vendibilità e conseguente attivazione.

Nessun aggiornamento invece per quanto concerne la rete FWA. Dal mercato però nelle ultime settimane sono arrivate delle importanti novità. Ad esempio, la Fibra di Iliad è diventata un pò più cara a causa dell’arrivo del WiFi-6: il piano infatti ha ora un costo di 19,99 Euro al mese e come spiegato dall’operatore telefonico francese è legato alla nuova Iliadbox WiFi 6 che viene data in comodato d’uso gratuito.

Sul sito del Piano BUL, inoltre, è disponibile un nuovo tool che permette di controllare lo stato dei lavori per la fibra. Come sempre però consigliamo di consultare le informazioni relative alla periodicità dell’aggiornamento del tool.