Fibra ottica, cresce la lista dei nuovi comuni coperti da FTTH ed FWA

Dopo aver riportato le novità a livello di digitale terrestre in questo inizio novembre 2023, ci spostiamo anche sui nuovi comuni coperti dalla fibra ottica FTTH ed FWA. Come rilevato dai colleghi di FibraClick, infatti, è cresciuta la lista in cui è possibile attivare le reti.

Sono oltre 200, nella fattispecie, i comuni coperti da FTTH ed FWA sulla rete pubblica BUL nelle aree bianche.

Di questi, 136 sono coperti dall’FTTH: Agrate Conturbia, Agrigento, Antey-Saint-André, Anzio, Appignano, Balme, Balocco, Belgirate, Berbenno, Biccari, Bore, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bovino, Burolo, Camerota, Campiglione Fenile, Campodimele, Canale, Cantarana, Carlantino, Casale Marittimo, Casalvieri, Caslino d'Erba, Castel Rocchero, Castelnuovo della Daunia, Castino, Celenza Valfortore, Celleno, Cerano d'Intelvi, Cercino, Ceregnano, Cereseto, Chamois, Charvensod, Cigognola, Ciriè, Civitavecchia, Claviere, Colliano, Collio, Contursi Terme, Corato, Cura Carpignano, Diano D'Alba, Etroubles, Faeto, Favria, Feletto, Ferriere, Frossasco, Garbagna, Ghemme, Gioia Tauro, Grezzana, Guglionesi, Inverso Pinasca, Lanzada, Lisio, Livo, Locatello, Longare, Loreto Aprutino, Maiori, Maretto, Martinengo, Mele, Melissa, Merlino, Moasca, Mombarcaro, Mondovì, Montà, Montechiaro d'Asti, Morbello, Mornico al Serio, Muro Lucano, Nanto, Neive, Nus, Oliveto Citra, Olmeneta, Paese, Paupisi, Poggio Bustone, Poggio Catino, Portalbera, Portogruaro, Posta, Posta Fibreno, Prata Camportaccio, Pratiglione, Putignano, Quattordio, Recanati, Riccia, Rivarossa, Rocca Grimalda, Rodi Garganico, Roletto, Sagron Mis, Saint-Marcel, Saint-Rhémy-En-Bosses, Salve, San Francesco al Campo, San Giorgio Piacentino, San Gregorio da Sassola, San Marco la Catola, San Pietro in Cerro, San Stino di Livenza, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Antioco, Sarezzano, Savignano sul Panaro, Scafati, Sesto Campano, Sesto Fiorentino, Sestri Levante, Settefrati, Stagno Lombardo, Torricella, Usseglio, Valmozzola, Valva, Varzi, Vercana, Verrua Savoia, Vesime, Vicolungo, Villanova Canavese, Villar Pellice, Ville di Fiemme, Vinchio, Voltaggio, Zanica, Zelo Buon Persico.

A questi si aggiungono 96 comuni in cui è arrivata la copertura con FWA: Adelfia, Albiano d'Ivrea, Alimena, Alliste, Altissimo, Bardineto, Beinasco, Bojano, Bollengo, Borgomezzavalle, Borzonasca, Burolo, Cairano, Calasetta, Campertogno, Candiolo, Cannobio, Capo di Ponte, Caprese Michelangelo, Casamassima, Casarza Ligure, Castelforte, Castelfranco Piandiscò, Castelnuovo di Conza, Castiglione Chiavarese, Cedegolo, Cellamare, Cellole, Cerignola, Cerveno, Ceto, Chiampo, Cimbergo, Colverde, Conza della Campania, Crespadoro, Ferrazzano, Fierozzo, Fossalta di Piave, Gaiole in Chianti, Gradoli, Guarcino, Leporano, Martinsicuro, Massanzago, Melissano, Meolo, Mezzanego, Millesimo, Mollia, Monastier di Treviso, Moncalieri, Moneglia, Montano Lucino, Ne, Nichelino, Noale, Nogarole Vicentino, Ono San Pietro, Orbassano, Osiglia, Palazzo Canavese, Palù del Fersina, Pareto, Pescopagano, Piana di Monte Verna, Piombino Dese, Pulsano, Racale, Radda in Chianti, Re, Riva Presso Chieri, Rivalta di Torino, San Benedetto del Tronto, San Biagio di Callalta, San Ferdinando di Puglia, San Pietro Mussolino, San Polo Matese, San Vito dei Normanni, Sant'Andrea di Conza, Santi Cosma e Damiano, Sant'Orsola Terme, Sellero, Sessa Aurunca, Settimo Rottaro, Sommatino, Taviano, Terenzo, Tertenia, Torri di Quartesolo, Ugento, Valdagno, Vico nel Lazio, Villette, Vinovo, Zenson di Piave.

Sempre dal fronte Piano Italia a 1 Giga, Fibra Click annuncia anche l’aggiunta di 23 comuni coperti con FTTH: Aversa, Azzano Decimo, Bagheria, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casagiove, Casandrino, Casapulla, Cento, Cercola, Cesa, Cormons, Gambettola, Gragnano, Gricignano di Aversa, Mariglianella, Massa di Somma, Nettuno, Orta di Atella, Portogruaro, Santa Flavia, Volla.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo riportato come verificare la copertura con la rete FTTH nella vostra abitazione.