Fibra ottica, entro il 2026 oltre il 70% dell'Italia navigherà a 300 Mbit/s

Si è conclusa l'attività di mappature da parte di Infratel per le reti fisse. Come si può leggere nel documento presente a questo indirizzo, su oltre 21 milioni di civici mappati, la percentuale di quelli che saranno coperti con connessioni a 100 Mbit/s oscilla tra il 71 e 92,3%, mentre per i 200 Mbit il range è 71-84,2% e per i 300 Mbit 71-76.6%.

I 47 operatori che hanno preso parte alle operazioni hanno reso noti i piani di copertura e si sono impegnati a realizzare le coperture di rete in questione entro il 2026, quando quasi tutta l'Italia viaggerà utilizzando la fibra ottica.

Sempre tenendo conto dell'orizzonte temporale 2026, a livello italiano i civici con velocità di picco superiore a 100 Mbit/s saranno il 71% senza FWA, il 73,9% FWA served ed il 92,3% FWA passed. Per quanto riguarda le connessioni con velocità di picco superiori ai 200 Mbit/s, le percentuali sono rispettivamente del 71%, 72,6% ed 84,2%. Infine, se si tiene conto delle velocità superiori ai 300 Mbit/s, si passa al 71%, 71,2% e 73,6%.

La lista dei dati per ogni regione può essere consultata direttamente attraverso la tabella che trovate nel documento allegato e che potete visualizzare tramite il link presente in alto.