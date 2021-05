Fibra ottica FTTH: come verificare le aree in corso di copertura

FiberCop, direttamente sul proprio sito web, ha implementato un nuovo interessante ed utile strumento che permette di verificare in tempo reale lo stato dei lavori con la copertura FTTH per la banda ultralarga. Nello specifico, è possibile visualizzare le aree in cui è in corso la realizzazione dell'infrastruttura.

Per accedere ai dati basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata, scrivere il nome del proprio comune nel campo presente sotto a "verifica un altro comune", e quindi cliccare su verifica. A questo punto la mappa si aggiornerà e le aree in cui sono in corso i lavori di copertura saranno evidenziate da cerchi con i borsi rossi.

Nelle note viene evidenziato che tali cerchi indicano le aree dove è in corso la realizzazione della rete FTTH, ma FiberCop osserva che "a copertura potrà richiedere dei lavori di scavo e quindi la presenza di un cantiere o semplicemente potranno essere utilizzate le infrastrutture esistenti senza l’apertura di un cantiere".

Nel momento in cui stiamo scrivendo, FiberCop ha annunciato di aver posato 3.381.368 chilometri di fibra sul territorio nazionale, ma sul futuro della rete c'è ancora l'incertezza più totale dal momento che, nonostante l'accelerata degli ultimi giorni, il Governo Draghi sarebbe pronto a mettere la parola fine sul progetto per la rete unica.