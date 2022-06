Fibra ottica FTTH, coperti quasi 30 nuovi comuni: la lista

Quando sono passate poche settimane dall’accordo TIM-Open Fiber per la rete unica per la fibra ottica, i colleghi di FibraClick riportano la notizia relativa alla copertura di quasi 30 nuovi comuni con la fibra ottica FTTH.

Di seguito la lista:

Aradeo

Azzio

Bassignana

Besenzone

Bubbio

Carosino

Carpinone

Corno Giovine

Correzzana

Fontanigorda

Gallo Matese

Irma

Longone al Segrino

Maccastorna

Morgano

Pastena

Pontelandolfo

Quarto d’Altino

Rocca di Mezzo

San Cassiano

San Pietro in Lama

Sanluri

Santo Stefano Lodigiano

Sarezzo

Sava

Solonghello

Squinzano

Stella Cilento

Come sempre, consigliamo di consultare i tool messi a disposizione dai vari operatori telefonici del settore e di zona per verificare se la vostra abitazione è coperta dalla fibra. In alcuni casi potrebbero passare anche diversi giorni prima che i sistemi si allineino, e per tale motivo consigliamo di effettuare un check aggiuntivo successivamente.



E' chiaro che questa nuova estensione della copertura sarà accolta favorevolmente dagli utenti, visto che il problema del digital divide e del mancato accesso alle reti di nuova generazione rappresenta un disservizio con cui devono fare i conti milioni di italiani quotidianamente. Il Governo, anche sulla scia del PNRR, sta cercando di spingere molto su questo aspetto per rendere le infrastrutture più moderne ed in linea con i partner europei.

Su queste pagine, qualche mese fa abbiamo anche parlato di un sistema che permette di scoprire se il vostro comune sarà coperto dalla fibra FTTH nel 2022, grazie al database interno dei gestori della rete.