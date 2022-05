Fibra ottica FTTH disponibile in oltre 20 nuovi comuni italiani: la lista

Solo qualche ora fa vi abbiamo resi partecipi dell’accordo tra TIM ed Open Fiber per la fibra ottica nelle aree bianche. Le due società, secondo Reuters, hanno detto si e sono pronte a dare il via all'accordo commerciale che dovrebbe portare ad un'estensione della copertura.

Copertura che, però, intanto dal fronte Open Fiber continua a crescere e come indicato dai colleghi di Fibra.Click, questa settimana sono 21 i nuovi comuni coperti dall’FTTH di Open Fiber:

Adelfia (Puglia)

Affi (Veneto)

Berchidda (Sardegna)

Bottanuco (Lombardia)

Bultei (Sardegna)

Camino (Piemonte)

Castel di Tora (Lazio)

Casteldaccia (Sicilia)

Corleone (Sicilia)

Crispiano (Puglia)

Isolabella (Piemonte)

Ittiri (Sardegna)

Lozzo di Cadore (Veneto)

Melicucco (Calabria)

Oriolo (Calabria)

Ovindoli (Abruzzo)

Ozegna (Piemonte)

Piazzola sul Brenta (Veneto)

San Mango sul Calore (Campania)

Stilo (Calabria)

Tovo di Sant’Agata (Lombardia)

Nessuna indicazione invece dal fronte FWA: non è segnalata l’aggiunta di nuovi comuni alla lista di quelli coperti. Ricordiamo che su queste pagine è disponibile un nostro approfondimento che vi spiega come verificare la copertura con Open Fiber per capire se nella vostra abitazione arriva la fibra FTTH della società pubblica o meno. Ovviamente, i dati potrebbero ancora non essere allineati, motivo per cui qualcuno dei comuni presenti nella lista in questione potrebbe ancora non risultare come coperto: in questi casi consigliamo di aspettare qualche giorno per fare in modo che i dati si allineino.