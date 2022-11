Fibra ottica FTTH ed FWA: oltre 260 nuovi comuni coperti con Open Fiber, la lista

Nuova settimana, e nuovi aggiornamenti per la vendibilità e copertura della fibra ottica FTTH ed FWA sotto la rete Open Fiber in Italia. Nei sette giorni che si stanno per concludere, sono oltre 260 i comuni che entrano nella lista in quelli coperti.

Di seguito la lista completa, a cura dei colleghi di FibraClick.

FTTH - 131 comuni

Alluvioni Piovera (Alessandria)

Apice (Benevento)

Apricena (Foggia)

Belfiore (Verona)

Belforte del Chienti (Macerata)

Borgo Ticino (Novara) Apertura comune FTTH parziale

Bosaro (Rovigo) Apertura comune FTTH parziale

Brancaleone (Reggio di Calabria)

Cagnano Varano (Foggia)

Camisano Vicentino (Vicenza) Apertura comune FTTH parziale

Campodoro (Padova)

Campolongo Tapogliano (Udine)

Canale Monterano (Roma)

Caravate (Varese) Apertura comune FTTH parziale

Carovigno (Brindisi)

Casalvecchio Siculo (Messina)

Cassano Irpino (Avellino)

Castel Condino (Trento)

Castel di Casio (Bologna)

Casteldelci (Rimini) Apertura comune FTTH parziale

Castelpagano (Benevento)

Castelraimondo (Macerata) Apertura comune FTTH parziale

Cavezzo (Modena)

Cellere (Viterbo)

Centola (Salerno)

Cerete (Bergamo)

Cervatto (Vercelli)

Champorcher (Valle d’Aosta)

Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

Colorina (Sondrio)

Comelico Superiore (Belluno)

Commessaggio (Mantova)

Contigliano (Rieti)

Corteolona e Genzone (Pavia)

Costigliole Saluzzo (Cuneo)

Credaro (Bergamo)

Crocefieschi (Genova)

Decollatura (Catanzaro)

Doberdò del Lago (Gorizia)

Fagnano Castello (Cosenza)

Ferrara di Monte Baldo (Verona)

Foiano della Chiana (Arezzo) Apertura comune FTTH parziale

Follo (La Spezia)

Fontanarosa (Avellino)

Frassino (Cuneo)

Gamberale (Chieti)

Gazzada Schianno (Varese)

Grezzago (Milano)

Guardia Piemontese (Cosenza)

Guardiaregia (Campobasso)

Lauria (Potenza)

Limena (Padova) Apertura comune FTTH parziale

Loria (Treviso)

Lusevera (Udine)

Macello (Torino)

Marone (Brescia)

Maslianico (Como)

Massa Lubrense (Napoli)

Mattinata (Foggia)

Medolla (Modena)

Mesoraca (Crotone)

Miranda (Isernia)

Monchiero (Cuneo)

Monesiglio (Cuneo)

Montafia (Asti)

Montefiore Conca (Rimini)

Monteverdi Marittimo (Pisa)

Motta Montecorvino (Foggia)

Mussomeli (Caltanissetta)

Netro (Biella)

Noicattaro (Bari)

Oltre il Colle (Bergamo)

Onore (Bergamo)

Orvieto (Terni) Apertura comune FTTH parziale

Orvinio (Rieti)

Ottiglio (Alessandria)

Paduli (Benevento)

Pasturana (Alessandria)

Pasturo (Lecco)

Pezzaze (Brescia)

Piancogno (Brescia)

Pinerolo (Torino) Apertura comune FTTH parziale

Pizzo (Vibo Valentia)

Pofi (Frosinone)

Poggio Picenze (L’Aquila)

Pontey (Aosta)

Ponzano Veneto (Treviso)

Porto Empedocle (Agrigento)

Predore (Bergamo)

Ragusa (Ragusa) Apertura comune FTTH parziale

Ranzo (Imperia)

Re (Verbano-Cusio-Ossola)

Riese Pio X (Treviso)

Rimini (Rimini)

Rivara (Torino)

Rivoli Veronese (Verona) Apertura comune FTTH parziale

Rizziconi (Reggio di Calabria)

Rocca de’ Giorgi (Pavia)

Roccamorice (Pescara)

Rose (Cosenza)

Rossa (Vercelli)

Rotzo (Vicenza)

Sabbioneta (Mantova)

San Costantino Albanese (Potenza)

Sangano (Torino)

Sannicola (Lecce) Parzialmente non rilegato

Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Sant’Elena (Padova)

Sant’Ilario dello Ionio (Reggio di Calabria)

Scalea (Cosenza)

Scandriglia (Rieti) Apertura comune FTTH parziale

Scigliano (Cosenza)

Scopello (Vercelli)

Songavazzo (Bergamo)

Soriano Calabro (Vibo Valentia)

Sormano (Como)

Stregna (Udine)

Taurianova (Reggio di Calabria)

Travagliato (Brescia)

Treglio (Chieti)

Treiso (Cuneo)

Turi (Bari)

Valgreghentino (Lecco) Apertura comune FTTH parziale

Vallata (Avellino)

Vermezzo con Zelo (Milano)

Viggianello (Potenza)

Villa d’Adda (Bergamo)

Villafranca Padovana (Padova)

Villetta Barrea (L’Aquila)

Vogogna (Verbano-Cusio-Ossola)

Zambrone (Vibo Valentia)

FWA - 139 comuni

Acate (Ragusa)

Alfiano Natta (Alessandria)

Altilia (Cosenza)

Alto Reno Terme (Bologna)

Antrodoco (Rieti)

Arezzo (Arezzo)

Armo (Imperia)

Azzate (Varese)

Badia Pavese (Pavia)

Bagheria (Palermo)

Barete (L’Aquila)

Belsito (Cosenza)

Bevilacqua (Verona)

Bodio Lomnago (Varese)

Borgo Lares (Trento)

Borgo Velino (Rieti)

Brunello (Varese)

Buguggiate (Varese)

Cagnano Varano (Foggia)

Calliano (Asti)

Carbonera (Treviso)

Carpanzano (Cosenza)

Casalmaggiore (Cremona)

Casaprota (Rieti)

Castel del Giudice (Isernia)

Castel di Casio (Bologna)

Castelbaldo (Padova)

Casteldaccia (Palermo)

Castelnuovo di Farfa (Rieti)

Castelnuovo Rangone (Modena)

Castelvetro di Modena (Modena)

Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Castronno (Varese)

Cessaniti (Vibo Valentia)

Chignolo Po (Pavia)

Cicerale (Salerno)

Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

Clusone (Bergamo)

Colorno (Parma)

Cuglieri (Oristano)

Daverio (Varese)

Doberdò del Lago (Gorizia)

Fiorano Modenese (Modena)

Follo (La Spezia)

Fossa (L’Aquila)

Frasso Sabino (Rieti)

Fumane (Verona)

Galliate Lombardo (Varese)

Gazzada Schianno (Varese)

Gela (Caltanissetta)

Giungano (Salerno)

Gorno (Bergamo)

Imbersago (Lecco)

La Spezia (La Spezia)

Lainate (Milano)

L’Aquila (L’Aquila) Parzialmente non rilegato

Locana (Torino)

Locri (Reggio Calabria)

Lusevera (Udine)

Malito (Cosenza)

Maranello (Modena)

Marano di Valpolicella (Verona)

Marzi (Cosenza)

Masi (Padova)

Mattinata (Foggia)

Merlara (Padova)

Molare (Alessandria)

Mompeo (Rieti)

Moncalvo (Asti)

Monfalcone (Gorizia)

Montalto Carpasio (Imperia)

Monte san giovanni in sabina (Rieti)

Monteleone Sabino (Rieti)

Monticelli Pavese (Pavia)

Morazzone (Varese)

Motta Santa Lucia (Catanzaro)

Narni (Terni)

Nurri (Cagliari)

Oltre il Colle (Bergamo)

Oneta (Bergamo)

Orsomarso (Cosenza)

Parre (Bergamo)

Pastena (Frosinone)

Pedivigliano (Cosenza)

Penango (Asti)

Pescantina (Verona)

Piacenza d’Adige (Padova)

Pieve di Teco (Imperia)

Pieve Porto Morone (Pavia)

Pila (Vercelli)

Piode (Vercelli)

Poggio Moiano (Rieti)

Poggio Nativo (Rieti)

Poggio Picenze (L’Aquila)

Poggio Torriana (Rimini)

Pogliano Milanese (Milano)

Ponte Nossa (Bergamo)

Ponteranica (Bergamo)

Ponzano Monferrato (Alessandria)

Portigliola (Reggio Calabria)

Povegliano (Treviso)

Premolo (Bergamo)

Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia)

Rieti (Rieti)

Rimini (Rimini)

Sabbioneta (Mantova)

Sambuca Pistoiese (Pistoia)

San Pietro in Cariano (Verona)

Santa Domenica Talao (Cosenza)

Santa Flavia (Palermo)

Santa Maria Del Cedro (Cosenza)

Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)

Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Sant’Eusanio Forconese (L’Aquila)

Sant’Ilario dello Ionio (Reggio di Calabria)

Scalea (Cosenza)

Scandriglia (Rieti)

Scigliano (Cosenza)

Scopa (Vercelli)

Scopello (Vercelli)

Seui (Ogliastra)

Sorbolo Mezzani (Parma)

Sorisole (Bergamo)

Spilamberto (Modena)

Taurianova (Reggio di Calabria)

Tione di Trento (Trento)

Torrile (Parma)

Tre Ville (Trento)

Trentinara (Salerno)

Trinità d’Agultu e Vignola (Olbia-Tempio)

Turi (Bari)

Varese (Varese)

Verucchio (Rimini)

Vezzano Ligure (La Spezia)

Viadana (Mantova)

Villa d’Almè (Bergamo)

Villorba (Treviso)

Vittoria (Ragusa)

Zambrone (Vibo Valentia)

Come avvenuto anche in altre circostanze, però, la vendibilità potrebbe non essere ancora attiva in tutti i comuni in questione in quanto i sistemi devono allinearsi. Potete comunque affidarvi al tool di Open Fiber per verificare la copertura e capire se la vostra abitazione è coperta.