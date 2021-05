La fibra ottica FTTH e FWA arriva in oltre 60 nuovi comuni: la lista

Cresce ulteriormente la lista dei comuni italiani coperti dalla fibra ottica FTTH ed FWA. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, è stata aperta la vendibilità in oltre 60 comuni sparsi sul territorio italiano. Vediamo quali sono e come verificare l'eventuale copertura del proprio indirizzo civico. Vediamo di cosa si tratta e come sono distribuiti.

Di seguito le liste.

33 comuni coperte della fibra FTTH

Abruzzo

Fontecchio (AQ)

Basilicata

San Giorgio Lucano (MT)

Emilia-Romagna

Argelato (BO)

Friuli-Venezia Giulia

Colloredo di Monte Albano (UD)

Martignacco (UD)

Pavia di Udine (UD)

Pradamano (UD)

Lazio

Anticoli Corrado (RM)

Lombardia

Abbadia Cerreto (LO)

Besozzo (VA)

Cornale e Bastida (PV)

Dervio (LC)

Meleti (LO)

Ripalta Guerina (CR)

Soncino (CR)

Ticengo (CR)

Velezzo Lomellina (PV)

Marche

Carassai (AP)

Vallefoglia (PU)

Molise

Montagano (CB)

Piemonte

San Pietro Mosezzo (NO)

Traves (TO)

Sicilia

Aidone (EN)

Burgio (AG)

Camporotondo Etneo (CT)

Leni (ME)

Reitano (ME)

Roccella Valdemone (ME)

Trentino-Alto Adige

Commezzadura (TN)

Umbria

Paciano (PG)

Sellano (PG)

Veneto

Rovolon (PD)

Soverzene (BL)

31 nuovi comuni coperti dalla FWA

Emilia-Romagna

Bagnolo in Piano (RE)

Cadelbosco di Sopra (RE)

Campegine (RE)

Castelnovo di Sotto (RE)

Conselice (RA)

Gualtieri (RE)

Massa Lombarda (RA)

Novellara (RE)

Poviglio (RE)

Sant'Agata sul Santerno (RA)

Friuli-Venezia Giulia

Cassacco (UD)

Moruzzo (UD)

Pagnacco (UD)

Pavia di Udine (UD)

Pozzuolo del Friuli (UD)

Pradamano (UD)

Remanzacco (UD)

Santa Maria La Longa (UD)

Treppo Grande (UD)

Tricesimo (UD)

Udine (UD)

Marche

Apecchio (PU)

Piemonte

Capriata d'Orba (AL)

Carrosio (AL)

Castelletto d'Orba (AL)

Germagnano (TO)

Pessinetto (TO)

Serravalle Scrivia (AL)

Traves (TO)

Sicilia

Castel di Iudica (CT)

Leni (ME)

Come sempre, vi rimandiamo alla nostra FAQ che vi spiega come verificare la copertura della fibra ottica a casa per tutti i tipi di connessione attualmente disponibili sul mercato: FTTH, FTTC ed ADSL.