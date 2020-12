Fibra ottica FTTH ed FWA: coperti altri 244 comuni italiani, la lista

Anche nel periodo di Natale, non si ferma l’opera di copertura delle aree bianche con la Fibra ottica FTTH ed FWA. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, l’FTTH è stata portata in 100 nuovi comuni e l’FWA in 144. Vediamo la lista completa.

FTTH

Albanella (SA)

Albano Vercellese (VC)

Alcara Li Fusi (ME)

Aliminusa (PA)

Altivole (TV)

Arborio (VC)

Ascrea (RI)

Asigliano Veneto (VI)

Balzola (AL)

Barbarano Romano (VT)

Blera (VT)

Broccostella (FR)

Buonabitacolo (SA)

Calascibetta (EN)

Calceranica al Lago (TN)

Caltabellotta (AG)

Calvanico (SA)

Canterano (RM)

Caresana (VC)

Casanova Elvo (VC)

Cavazzo Carnico (UD)

Cercemaggiore (CB)

Cernusco Lombardone (LC)

Chions (PN)

Civitella San Paolo (RM)

Colceresa (VI)

Colle d’Anchise (CB)

Colle San Magno (FR)

Collevecchio (RI)

Corvara (PE)

Costa Vescovato (AL)

Furci Siculo (ME)

Galeata (FC)

Gallodoro (ME)

Gemmano (RN)

Greccio (RI)

Grognardo (AL)

Guardia Lombardi (AV)

Gurro (VB)

Isola del Liri (FR)

Isola del Piano (PU)

Itala (ME)

Lacedonia (AV)

Lanuvio (RM)

Librizzi (ME)

Lugo (RA)

Lusia (RO)

Mandela (RM)

Marta (VT)

Mazzin (TN)

Melle (CN)

Minori (SA)

Monte Compatri (RM)

Montecorvino Pugliano (SA)

Montefalcione (AV)

Montefranco (TR)

Monteleone Sabino (RI)

Montemurlo (PO)

Montescudo - Monte Colombo (RN)

Monticello Conte Otto (VI)

Montone (PG)

Moriondo Torinese (TO)

Morsano al Tagliamento (PN)

Nespolo (RI)

Nettuno (RM)

Nizza di Sicilia (ME)

Parzanica (BG)

Pezzana (VC)

Piario (BG)

Pienza (SI)

Pietralunga (PG)

Pojana Maggiore (VI)

Polino (TR)

Prarolo (VC)

Refrontolo (TV)

Revigliasco d’Asti (AT)

Rivisondoli (AQ)

Rocca Pia (AQ)

Roccamena (PA)

San Giacomo Vercellese (VC)

San Giorgio della Richinvelda (PN)

Sant’Alessio Siculo (ME)

Santa Croce del Sannio (BN)

Santa Teresa di Riva (ME)

Scarlino (GR)

Schiavon (VI)

Seggiano (GR)

Serra Sant’Abbondio (PU)

Sesto al Reghena (PN)

Taceno (LC)

Terranuova Bracciolini (AR)

Treppo Grande (UD)

Trequanda (SI)

Trevi (PG)

Tronzano Vercellese (VC)

Tufillo (CH)

Ussita (MC)

Vignanello (VT)

Villanova del Ghebbo (RO)

Zagarolo (RM)

FWA

Agugliaro (VI)

Aicurzio (MB)

Albanella (SA)

Altavilla Silentina (SA)

Amaro (UD)

Apollosa (BN)

Arborio (VC)

Arcidosso (GR)

Asciano (SI)

Asigliano Veneto (VI)

Asigliano Vercellese (VC)

Azzano Decimo (PN)

Bagnara di Romagna (RA)

Barbarano Romano (VT)

Bernareggio (MB)

Bianzè (VC)

Blera (VT)

Blufi (PA)

Bompietro (PA)

Borgo Veneto (PD)

Borgosesia (VC)

Breganze (VI)

Calusco d’Adda (BG)

Campiglia dei Berici (VI)

Capaccio Paestum (SA)

Capodimonte (VT)

Caresana (VC)

Carnate (MB)

Casale di Scodosia (PD)

Castel Bolognese (RA)

Cavazzo Carnico (UD)

Ceppaloni (BN)

Cercemaggiore (CB)

Cercepiccola (CB)

Cernusco Lombardone (LC)

Chions (PN)

Civitella di Romagna (FC)

Colceresa (VI)

Colletorto (CB)

Cologna Veneta (VR)

Cotignola (RA)

Crova (VC)

Due Carrare (PD)

Enna (EN)

Faenza (RA)

Fara Vicentino (VI)

Ferentillo (TR)

Fiume Veneto (PN)

Flaibano (UD)

Furci Siculo (ME)

Galeata (FC)

Gallodoro (ME)

Ghislarengo (VC)

Greggio (VC)

Grignasco (NO)

Lacedonia (AV)

Lomagna (LC)

Loro Ciuffenna (AR)

Lugo (RA)

Mandela (RM)

Marostica (VI)

Marta (VT)

Megliadino San Vitale (PD)

Missaglia (LC)

Mongiuffi Melia (ME)

Montagnana (PD)

Montalcino (SI)

Montefalcone Appennino (FM)

Montefranco (TR)

Montereale (AQ)

Montevecchia (LC)

Morcone (BN)

Mordano (BO)

Nizza di Sicilia (ME)

Nove (VI)

Noventa Vicentina (VI)

Orgiano (VI)

Osnago (LC)

Ospedaletto Euganeo (PD)

Paderno d’Adda (LC)

Pagliara (ME)

Pernumia (PD)

Pertengo (VC)

Pezzana (VC)

Pianezze (VI)

Pojana Maggiore (VI)

Ponso (PD)

Prarolo (VC)

Prato Sesia (NO)

Premilcuore (FC)

Pressana (VR)

Rapolano Terme (SI)

Rio (LI)

Robbiate (LC)

Roccabascerana (AV)

Roccalumera (ME)

Ronco Briantino (MB)

Roveredo di Guà (VR)

Roviano (RM)

Sambuci (RM)

San Germano Vercellese (VC)

San Giacomo Vercellese (VC)

San Giorgio della Richinvelda (PN)

San Giuliano di Puglia (CB)

San Leucio del Sannio (BN)

San Martino al Tagliamento (PN)

San Martino Valle Caudina (AV)

San Pietro Viminario (PD)

San Severino Lucano (PZ)

Sant’Alessio Siculo (ME)

Santa Croce del Sannio (BN)

Santa Sofia (FC)

Santa Teresa di Riva (ME)

Santhià (VC)

Saracinesco (RM)

Sassinoro (BN)

Sassoferrato (AN)

Savoca (ME)

Sedegliano (UD)

Seggiano (GR)

Serra Sant’Abbondio (PU)

Serravalle Sesia (VC)

Sesto al Reghena (PN)

Solarolo (RA)

Sossano (VI)

Spilimbergo (PN)

Spoleto (PG)

Stroppiana (VC)

Terni (TR)

Terranuova Bracciolini (AR)

Tolmezzo (UD)

Trequanda (SI)

Tribano (PD)

Urbana (PD)

Ussita (MC)

Valvasone Arzene (PN)

Varese Ligure (SP)

Verderio (LC)

Verzegnis (UD)

Vicovaro (RM)

Villa d’Adda (BG)

Villa San Giovanni in Tuscia (VT)

Villarboit (VC)

Viterbo (VT)

La fibra FTTH è in grado di garantita una connessione da 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload. L’FWA si ferma invece rispettivamente a 100 Mb/s e 50 Mb/s.

Come avvenuto anche in passato, la maggior parte dei comuni in questione rientrano nelle aree bianche del paese. Per verificare la copertura del proprio indirizzo, consigliamo di collegarvi al sito web di Open Fiber.