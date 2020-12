Fibra ottica FTTH e FWA: coperti altri 51 comuni italiani, la lista

Cresce ulteriormente la lista delle città e comuni coperti dalla fibra ottica FTTH ed FWA. In settimana infatti è stata aperta la vendibilità in 51 nuovi comuni, tutti rientranti nelle aree bianche del paese, ovvero a fallimento di mercato in cui non era presente alcuna copertura. Vediamo la lista completa.

FTTH

Agugliaro (VI)

Alpette (TO)

Bevagna (PG)

Bompietro (PA)

Borgo Veneto (PD)

Brebbia (VA)

Caltrano (VI)

Capracotta (IS)

Cassacco (UD)

Castel del Giudice (IS)

Catenanuova (EN)

Cerro Veronese (VR)

Cessole (AT)

Chiusi (SI)

Forano (RI)

Forza d'Agrò (ME)

Granze (PD)

Lucito (CB)

Maglione (TO)

Manciano (GR)

Montebuono (RI)

Montorso Vicentino (VI)

Mussolente (VI)

Noventa Vicentina (VI)

Pettinengo (BI)

Pieve Fosciana (LU)

Postua (VC)

Rocca D'Evandro (CE)

San Cipriano Picentino (SA)

Santa Vittoria in Matenano (FM)

Serina (BG)

Sutera (CL)

FWA

Barbona (PD)

Bevagna (PG)

Boara Pisani (PD)

Bosco Chiesanuova (VR)

Catenanuova (EN)

Cerro Veronese (VR)

Foligno (PG)

Giffoni Sei Casali (SA)

Giffoni Valle Piana (SA)

Grezzana (VR)

Montefalco (PG)

Negrar di Valpolicella (VR)

Roverè Veronese (VR)

San Cipriano Picentino (SA)

Sant'Anna d'Alfaedo (VR)

Sant'Urbano (PD)

Stanghella (PD)

Velo Veronese (VR)

Vescovana (PD)

Complessivamente, quindi, sono 32 i nuovi comuni FTTH e 19 quelli FWA. Già da subito quindi i residenti di tali aree possono richiedere l'attivazione della linea, dopo aver chiaramente verificato la copertura attraverso il sito web di Open Fiber.

La scorsa settimana era stata aperta la vendibilità dell'FTTH ed FWA in 200 nuovi comuni. Ricordiamo che l'FTTH è in grado di garantire una velocità di download di 1 Gb/s ed in upload di 300 Mb/s, mentre l'FWA si ferma a 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload.