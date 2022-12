Fibra ottica FTTH ed FWA, cresce la copertura: disponibile in oltre 250 comuni

Cresce ancora la copertura della fibra ottica di Open Fiber in Italia. Come spiegato dai colleghi di Fibra.Click, negli ultimi giorni l’operatore ha provveduto a coprire oltre 250 nuovi comuni con le reti FTTH ed FWA. Vediamo la lista.

150 comuni FTTH:

Acerno, Acquafondata, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva d’Isernia, Alberobello, Azeglio, Barbaresco, Bassiano, Beinette, Bitetto, Bobbio Pellice, Borgo a Mozzano, Borgo Chiese, Burago di Molgora, Caglio, Caino, Camerata Cornello, Campofelice di Roccella, Caorso, Capurso, Castel San Lorenzo, Castelnovo Bariano, Castelpetroso, Castiglione Olona, Citerna, Cittiglio, Civate, Cogne, Colere, Colfelice, Comano, Corigliano d’Otranto, Cossano Belbo, Dipignano, Divignano, Druento, Ello, Fiastra, Figline Vegliaturo, Filiano, Forni di Sopra, Fossalta di Piave, Foza, Francavilla Bisio, Gaby, Garda, Gerace, Gioiosa Ionica, Givoletto, Gorno, Gosaldo, Gragnano Trebbiense, Gressoney-la-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Lazise, Levone, Licciana Nardi, Macerata, Malvito, Mango, Mangone, Masciago Primo, Massa Martana, Massino Visconti, Matelica, Mazzè, Mese, Milazzo, Moncucco Torinese, Montaguto, Montechiarugolo, Montenero Val Cocchiara, Montesegale, Montopoli di Sabina, Monzambano, Motteggiana, Novedrate, Novello, Nuoro, Oneta, Padenghe sul Garda, Pallare, Panchià, Parella, Passerano Marmorito, Paternopoli, Pedavena, Pelugo, Percile, Pescasseroli, Pettoranello del Molise, Pianfei, Pieve San Giacomo, Pila, Pisticci, Pizzighettone, Poggiardo, Polignano a Mare, Pomaro Monferrato, Ponderano, Pratola Peligna, Quagliuzzo, Rasura, Riardo, Rimella, Rocchetta Tanaro, Roddino, Rovescala, Sala Biellese, Salerano Canavese, San Donato di Lecce, San Gavino Monreale, San Giorgio La Molara, San Marzano sul Sarno, San Nicandro Garganico, San Pietro in Casale, San Pietro Vernotico, San Prisco, Santa Giusta, Santa Luce, Santopadre, Savignano Irpino, Savogna, Scopa, Solbiate Olona, Sorso, Sortino, Sozzago, Stefanaconi, Suardi, Suzzara, Teglio, Tiriolo, Toffia, Treia, Troina, Trontano, Turano Lodigiano, Valdaone, Valsinni, Venarotta, Vernate, Verzino, Vezzi Portio, Vigodarzere, Villa Literno, Villalfonsina, Villar Focchiardo, Voltago Agordino, Zone.

110 comuni FWA:

Aielli, Albese Con Cassano, Alvignano, Alzate Brianza, Arignano, Azzone, Boca, Borgomanero, Boschi Sant’Anna, Buttigliera d’Asti, Cairate, Camerano Casasco, Caorso, Capriglio, Carisio, Caselle Landi, Cassano Magnago, Castelfranci, Castello dell’Acqua, Castelnuovo Don Bosco, Castelseprio, Castelvetere sul Calore, Castione della Presolana, Cavaglià, Cavallirio, Cella Dati, Celle di Macra, Cerete, Cerreto d’Asti, Champorcher, Cinaglio, Cogne, Colere, Collarmele, Contigliano, Cortanze, Cortazzone, Costa Masnaga, Cunico, Cureggio, Derovere, Donori, Fagnano Olona, Fiastra, Figino Serenza, Fino del Monte, Fortunago, Fossacesia, Frassilongo, Frassino, Gorla Maggiore, Gressoney-Saint-Jean, Lambrugo, Lentate sul Seveso, Leonessa, Lonate Ceppino, Luogosano, Macra, Mafalda, Maggiora, Marnate, Melle, Merone, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Monguzzo, Montafia, Montecalvo in Foglia, Montechiaro d’Asti, Monteleone Di Spoleto, Montemarano, Montenero di Bisaccia, Montesegale, Montorfano, Moriondo Torinese, Novedrate, Onore, Orsenigo, Piacenza, Piea, Pieve d’Olmi, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Pontenure, Pratola Peligna, Roatto, Rocca San Casciano, Rocca Susella, Roccabianca, Roccacasale, Rogeno, Rovetta, Sampeyre, San Paolo Solbrito, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Secugnago, Senorbì, Soglio, Solbiate Olona, Sospiro, Suelli, Sulmona, Tavoleto, Terrazzo, Tradate, Treglio, Turano Lodigiano, Viale, Villanova d’Asti.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di verificare la copertura di Open Fiber attraverso i tool dedicati, in quanto l’attivazione potrebbe ancora non essere avvenuta.