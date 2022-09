Fibra ottica FTTH ed FWA: cresce la copertura di Open Fiber in oltre 30 comuni

La settimana che si sta per chiudere è stata movimentata non solo per le novità dal fronte del digitale terrestre, ma anche per la fibra ottica. Negli ultimi sette giorni, infatti, è arrivato l’aggiornamento di Open Fiber relativo alla vendibilità dei propri servizi, che sono attivi in oltre 30 nuovi comuni.

Di seguito la lista pubblicata dai colleghi di Fibra Click

FTTH - 10 comuni

Ascoli Piceno (AP)

Carignano (TO)

Castel di Lama (AP)

Chambave (AO)

Colli del Tronto (AP)

Corsano (LE)

Francavilla Fontana (BR)

Lombriasco (TO)

Maltignano (AP)

Verrayes (AO)

FWA - 22 comuni

Bergamasco (AL)

Borgoratto Alessandrino (AL)

Bruno (AT)

Carentino (AL)

Castelnuovo Belbo (AT)

Castelvecchio di Rocca Barbena (SV)

Chambave (AO)

Châtillon (AO)

Erli (SV)

Frascaro (AL)

Fénis (AO)

Gamalero (AL)

Incisa Scapaccino (AT)

Masio (AL)

Molini di Triora (IM)

Mombaruzzo (AT)

Nus (AO)

Oviglio (AL)

Saint-Denis (AO)

Triora (IM)

Verrayes (AO)

Zuccarello (SV)

Come evidenziato dagli stessi colleghi di FibraClick, è necessario verificare l’effettiva vendibilità dei servizi direttamente tramite il sito web di Open Fiber, dal momento che ogni comune è servito da più PCN.



Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come verificare la copertura di Open Fiber nel vostro comune. Basta seguire le indicazioni presenti nella stessa notizia per ottenere tutte le informazioni del caso.